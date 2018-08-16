Пашинян анонсировал этап быстрых реформ в Армении

«На этом этапе необходимы очень быстрые и эффективные реформы, чтобы для нашей страны и экономики открылись новое дыхание, новая скорость, чтобы в контексте бюджетных обсуждений иметь также очень конкретные перспективы и результаты», — цитирует Интерфакс Пашиняна.

По его словам, в течение 100 дней правительство обеспечило нормальное функционирование страны в послереволюционный период.