Пашинян анонсировал этап быстрых реформ в Армении 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил перейти к этапу быстрых реформ в стране.
«На этом этапе необходимы очень быстрые и эффективные реформы, чтобы для нашей страны и экономики открылись новое дыхание, новая скорость, чтобы в контексте бюджетных обсуждений иметь также очень конкретные перспективы и результаты», — цитирует Интерфакс Пашиняна.
По его словам, в течение 100 дней правительство обеспечило нормальное функционирование страны в послереволюционный период.
Ранее Пашинян заявил, что после смены власти в стране Европейский союз сделал много положительных заявлений в адрес армянской стороны, однако существенного изменения политики объединения не произошло.
18 апреля президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении новых первого вице-премьера и двух заместителей председателя правительства страны. Первым вице-премьером Армении был назначен Карен Карапетян, а вице-премьерами — Армен Геворкян и Ваче Габриелян.