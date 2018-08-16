В Минске откроют грузинский торговый дом

Уголок Грузии Минске . К концу года в столице Беларуси откроют грузинский торговый дом. В нем представят лучшие продукты питания и вина. Будут проводить дегустацию блюд национальной кухни. Сейчас разрабатывают дизайн здания, сообщает телеканал «МИР 24».

Как рассказал посол Грузии, в прошлом году страну посетило более 50 тысяч туристов из Беларуси. Именно на них и рассчитан новый проект. В этом году ожидают в два раза больше гостей из дружественной республики.

«Люди, которые не имеют пока возможность поехать в Грузию, здесь, на месте, могут попробовать грузинскую кухню и вино и узнать о Грузии. И, может, потом у них появится желание посетить страну. Мы надеемся, что этот дом даст возможность нашим странам еще более тесно развивать наши связи», — заявил посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия.

Во многом Грузия стала популярнее среди белорусов, благодаря фестивалю Тбилисоба. В этом году он пройдет в начале сентября в Минске уже в четвертый раз. Организаторы обещают грандиозный праздник. Его темой станет столетие независимости Грузии. На главной сцене выступят известные артисты. Среди них Нино Катамадзе

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