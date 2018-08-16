Ещё
В Минске откроют грузинский торговый дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минске откроют грузинский торговый дом 

Мир24 1 час назад
Уголок Грузии в Минске. К концу года в столице Беларуси откроют грузинский торговый дом. В нем представят лучшие продукты питания и вина. Будут проводить дегустацию блюд национальной кухни. Сейчас разрабатывают дизайн здания, сообщает телеканал «МИР 24».
Как рассказал посол Грузии, в прошлом году страну посетило более 50 тысяч туристов из Беларуси. Именно на них и рассчитан новый проект. В этом году ожидают в два раза больше гостей из дружественной республики.
«Люди, которые не имеют пока возможность поехать в Грузию, здесь, на месте, могут попробовать грузинскую кухню и вино и узнать о Грузии. И, может, потом у них появится желание посетить страну. Мы надеемся, что этот дом даст возможность нашим странам еще более тесно развивать наши связи», — заявил посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия.
Во многом Грузия стала популярнее среди белорусов, благодаря фестивалю Тбилисоба. В этом году он пройдет в начале сентября в Минске уже в четвертый раз. Организаторы обещают грандиозный праздник. Его темой станет столетие независимости Грузии. На главной сцене выступят известные артисты. Среди них Нино Катамадзе.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Из бухгалтера в гиды: на экскурсии пенсионерки из Грузии выстраиваются очереди «С миру по нитке» в Тбилиси: премьера на телеканале «МИР» уже скоро Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев дали новый импульс старой дружбе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко81
«Давайте закрывать все»: на Украине хотят забыть Россию363
Путин возрождает традицию российских императоров613
Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие67
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео331
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение