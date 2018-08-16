Из бухгалтера в гиды: на экскурсии пенсионерки из Грузии выстраиваются очереди

Из бухгалтера в гиды. Жительница грузинского города Мцхета освоила новую профессию после выхода на пенсию. На ее экскурсии по древнему кафедральному собору Светцховели стоит очередь, а видеоролики, снятые туристами, в интернете набирают сотни тысяч просмотров. В чем причина народной любви, узнал корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Время работы не нормировано. Цицино Зивзивадзе в Светицховели до последнего туриста. Знает точно: ее будут искать. Гости приходят сюда еще и еще для того, чтобы послушать эмоциональный рассказ об истории строительства главной достопримечательности Мцхеты, о принятии Грузией христианства и о том, как оказались здесь святыни. «Кафедральный собор Светицховели построен в XI веке, но это не первое сооружение на этом месте. В IV веке Грузия приняла христианство как государственную религию, и царь Мириан построил на этом месте маленькую христианскую молельню. В V веке Грузинская церковь стала независимой. Она была отделена от Антиохийской Византийской церкви», — указала Цицино Зивзивадзе.

Грузинский акцент, приятный голос и артистичность. Экскурсия как спектакль в театре одного актера. Хотя сама пенсионерка считает, что не так хорошо знает русский, как хотела бы. Между тем освоила и английский. И это в свои 68. «Кафедральный Храм имеет форму креста. Его строительство велось с 1010 по 1029 годы. В переводе Светицховели означает Столп животворящий», — говорит гид Цицино Зивзивадзе на языке Шекспира. Говорит, что без дел жить не может. Еще со школы любила историю, поэтому, выйдя на пенсию, решила: попробует стать гидом.

«Я удивляюсь, почему людям так нравятся мои экскурсии. Они снимают меня на мобильные, фотографируют. Говорят, что я очень колоритная и артистичная. А я просто с удовольствием делаю свое дело», — признается женщина. Секрет этой популярности прост, уверен этнограф Бесо Махарашвили. Гости ищут живого общения и искренности. «Сухую информацию о любом объекте можно найти в интернете. В конце концов, можно скачать аппликацию и путешествовать с гаджетом в руках. Я приезжаю сюда, чтобы послушать Цицино, хотя весь этот рассказ знаю наизусть», — отметил этнограф Бесо Махарашвили. Пенсионерка строит планы на будущее. Хочет освоить казахский и арабский. И шутит: если пойдет хорошо, тогда и на китайский язык можно замахнуться.

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