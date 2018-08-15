Евразийский банк развития хочет расширить свою деятельность в Армении — Бельянинов

ЕРЕВАН , 15 авг /ПРАЙМ/. Евразийский банк развития желает расширить свою деятельность в Армении , сообщили в пресс-службе правительства Армении по итогам прошедшей в среду встречи армянского премьера Никола Пашиняна с председателем правления ЕАБР Андреем Бельяниновым.

"Бельянинов на встрече с премьер-министром Армении отметил, что банк желает расширить свою деятельность в Армении и готов обсудить возможности реализации новых проектов по разным направлениям", — говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.

Отмечается, что Пашинян высоко оценил сотрудничество между правительством Армении и ЕАБР и придал важность реализации шагов по дальнейшему развитию партнерства.

"Пашинян подчеркнул, что правительство заинтересовано в реализации новых совместных инвестиционных программ и повышении эффективности двустороннего сотрудничества", — отмечается в сообщении.