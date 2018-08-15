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Евразийский банк развития хочет расширить свою деятельность в Армении — Бельянинов
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Евразийский банк развития хочет расширить свою деятельность в Армении — Бельянинов 

Прайм 3 часа назад
ЕРЕВАН, 15 авг /ПРАЙМ/. Евразийский банк развития желает расширить свою деятельность в Армении, сообщили в пресс-службе правительства Армении по итогам прошедшей в среду встречи армянского премьера Никола Пашиняна с председателем правления ЕАБР Андреем Бельяниновым.
"Бельянинов на встрече с премьер-министром Армении отметил, что банк желает расширить свою деятельность в Армении и готов обсудить возможности реализации новых проектов по разным направлениям", — говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.
Отмечается, что Пашинян высоко оценил сотрудничество между правительством Армении и ЕАБР и придал важность реализации шагов по дальнейшему развитию партнерства.
"Пашинян подчеркнул, что правительство заинтересовано в реализации новых совместных инвестиционных программ и повышении эффективности двустороннего сотрудничества", — отмечается в сообщении.
ЕАБР — международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.
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