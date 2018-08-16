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В Армении в отношении «дочки» РЖД возбудили уголовное дело за неуплату налогов
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В Армении в отношении «дочки» РЖД возбудили уголовное дело за неуплату налогов 

ТАСС 37 минут назад
Фото: ИА Regnum
ЕРЕВАН, 16 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь ЗАО «Южнокавказская железная дорога» (ЮКЖД, дочерняя компания РЖД) Вардан Алоян подтвердил проведение обыска в ереванском офисе компании.
Алоян сообщил в четверг корреспонденту ТАСС, что в Армении в отношении компании возбуждено уголовное дело по подозрению в неуплате налогов.
"В ночь на 15 августа сотрудники Комитета госдоходов [Армении] провели обыски в офисе ЮКЖД. В обыске участвовал и отряд особого назначения, конфискованы документы. Возбуждено уголовное дело по подозрению в неуплате НДС на сумму 9,7 млн драмов ($19 тыс.)", — сообщил Алоян.
Он добавил, что, по словам сотрудников Комитета госдоходов, «ЮКЖД задолжала 9,7 млн драмов, то есть по части налога на добавленную стоимость произведен неверный расчет». «Мы только узнали об этом. Проверим, посмотрим», — сказал Алоян.
Ранее глава Комитета госдоходов Давид Ананян сообщил об обыске, но отказался сообщить подробности.
ЮКЖД является стопроцентной дочерней компанией ОАО «Российские железные дороги». 13 февраля 2008 года в Ереване между РЖД и Республикой Армения был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление ЮКЖД. Согласно договору, срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет после первых 20 лет работы и по взаимному согласию сторон.
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