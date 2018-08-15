В Армении провели обыск в офисе «дочки» РЖД, сообщил источник

"В офисе ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» в ночь на 15 августа прошли обыски, которые проводили сотрудники комитета госдоходов Армении. Были изъяты документы, досматривались личные вещи сотрудников. К действиям был привлечен также спецназ", — пишет издание.

В комитете эту информацию пока не комментируют. По сведениям агентства, возбуждено уголовное дело по факту неуплаты НДС в размере 9,7 миллиона драмов (около 20 тысяч долларов). Однако в самой компании уведомление о возбуждении дела не получали, сообщает агентство.

В ЮКЖД заявили Sputnik Армения, что в течение всех 10 лет своей деятельности компания всегда действовала открыто и прозрачно, в том числе в вопросах сотрудничества с налоговыми органами Армении. «ЮКЖД работает в строгом соответствии с национальным законодательством Республики Армения, регулярно проходит все предусмотренные им проверки контролирующих органов и намерено конструктивно оказывать правоохранительным органам страны все необходимое содействие», — цитирует издание заявление компании.

В ЗАО отметили, что ЮКЖД в соответствии с концессионным договором от 13 февраля 2008 года успешно осуществляет управление активами и железнодорожной инфраструктурой Армении в целях ее модернизации и развития внутриреспубликанского и международного пассажирского и грузового сообщения, а за период действия концессионного договора объем инвестиций составил 110 миллиардов драмов (порядка 227,7 миллиона долларов). Важным в ЮКЖД считают более чем двукратный рост объема налоговых отчислений «ЮКЖД» в результате реализации концессионного договора.

В частности, в компании отметили, что если в 2007 году Армянская железная дорога выплатила 1,6 миллиарда драмов налогов (3,3 миллиона долларов), то налоговые отчисления ЮКЖД в 2009 году составили 2,9 миллиарда драмов (свыше 6 миллионов долларов), а в 2017 году — 3,9 миллиарда драмов (свыше 8 миллионов долларов).

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО «ЮКЖД» согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.