Ещё
Процесс выдачи российских виз жителям Грузии пообещали облегчить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Процесс выдачи российских виз жителям Грузии пообещали облегчить 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российский визовый центр заработает в Тбилиси с 17 августа, что должно урегулировать проблемы в получении виз для граждан Грузии, заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по России Зураб Абашидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
При этом он отметил, что ранее распространенный российским внешнеполитическим ведомством комментарий на этот счет «объективно не отражает существующего положения», создавшегося с выдачей российских виз гражданам Грузии.
В интервью телекомпании «Рустави-2» спецпред подтвердил, что граждане Грузии «испытывают сложности» в Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.
«Это вызвано различными причинами, чем пользуются сторонние лица в недобросовестных целях», — заявил Зураб Абашидзе, сообщив, что грузинские правоохранители работают над этой проблемой.
13 августа статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин на встрече с послом Швейцарии в Москве Ивом Росье обратил внимание на ухудшившуюся обстановку вокруг Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии из-за действий местных криминальных элементов, наживающихся на высоком спросе на российские визы среди граждан Грузии.
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, 30 июля МВД Грузии начало расследование о торговле российскими визами в Тбилиси, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Речь о вымогательстве посредниками денег за получение российских виз в секции российских интересов при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Наказание по этой статье — от семи до 10 лет лишения свободы.
Посредники у секции российских интересов при посольстве Швейцарии в Тбилиси берут у граждан от 350 до 550 долларов за обеспечение получения российских виз.
Россиянам виза в Грузию не нужна.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россияне застряли в многокилометровой пробке на границе с Грузией Арестован годами удерживавший детей в заточении житель грузинских гор Назарбаев поднял на встрече с Путиным «проблемный вопрос» с генсеком ОДКБ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В страшном ливне в Москве увидели «руку Кремля»100
Истребители НАТО привели к инциденту над Черным морем215
Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие37
Звезда «Трех мушкетеров» оказалась при смерти
До конца света остались сутки320
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение