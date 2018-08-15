Процесс выдачи российских виз жителям Грузии пообещали облегчить

При этом он отметил, что ранее распространенный российским внешнеполитическим ведомством комментарий на этот счет «объективно не отражает существующего положения», создавшегося с выдачей российских виз гражданам Грузии.

В интервью телекомпании «Рустави-2» спецпред подтвердил, что граждане Грузии «испытывают сложности» в Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

«Это вызвано различными причинами, чем пользуются сторонние лица в недобросовестных целях», — заявил Зураб Абашидзе, сообщив, что грузинские правоохранители работают над этой проблемой.

13 августа статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин на встрече с послом Швейцарии в Москве Ивом Росье обратил внимание на ухудшившуюся обстановку вокруг Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии из-за действий местных криминальных элементов, наживающихся на высоком спросе на российские визы среди граждан Грузии.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, 30 июля МВД Грузии начало расследование о торговле российскими визами в Тбилиси, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Речь о вымогательстве посредниками денег за получение российских виз в секции российских интересов при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Наказание по этой статье — от семи до 10 лет лишения свободы.

Посредники у секции российских интересов при посольстве Швейцарии в Тбилиси берут у граждан от 350 до 550 долларов за обеспечение получения российских виз.

Россиянам виза в Грузию не нужна.