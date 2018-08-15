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Консилиум врачей решит вопрос с перевозкой в Россию 10-летнего нижегородца, находящегося в реанимации в Грузии
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Консилиум врачей решит вопрос с перевозкой в Россию 10-летнего нижегородца, находящегося в реанимации в Грузии 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Вопрос с транспортировкой в Россию
10-летнего нижегородца
с пороком сердца, уже более месяца находящегося в реанимации в Грузии, где он отдыхал вместе с родителями, решится по результатам сеанса телемедицины российских и грузинских кардиологов, который состоится вечером 15 августа. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Российские специалисты считают, что транспортировка не угрожает жизни ребенка, а грузинские дают отрицательное заключение, — цитирует ее ТАСС. — Сегодня состоится сеанс телемедицины, где этот вопрос будет прояснен".
С российской стороны в консилиуме будут участвовать врачи московского Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, который готов принять мальчика на лечение в случае положительного заключения, добавила Кузнецова.
Возможно, ребенка доставят на лечение в Нижний Новгород, «так как там тоже находится хороший кардиоцентр», сообщили в аппарате детского омбудсмена РФ.
10 августа российские и грузинские СМИ собщили, что приехавшая на отдых в Грузию супружеская пара российских граждан из Нижнего Новгорода безуспешно пытается добиться транспортировки в РФ своего 10-летнего сына Ираклия Лекиашвили, более месяца назад попавшего в реанимационное отделение центральной детской клиники им. Иашвили в Тбилиси.
Как сообщалось, мальчик был доставлен туда с непроходимостью кишечника и ему сделали операцию, однако его состояние ухудшилось в связи с ранее перенесенными операциями на сердце. Для его перевозки в Россию необходим спецтранспорт, постоянное наличие источника кислорода и сопровождение реаниматологов, заявил медицинский директор клиники Иванэ Чхаидзе.
По словам отца мальчика Тамаза Лекиашвили он с супругой неоднократно обращались в различные ведомства РФ с просьбой обеспечить транспортировку ребенка, однако пока их просьба остается без ответа. Он добавил, что пытался на свои средства организовать транспортировку сына, однако на просьбу предоставить российские визы грузинским врачам, которые могли бы сопровождать ребенка в пути, последовал ответ от секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии, что необходимо подождать.
По словам Чхаидзе, тбилисская клиника предлагала на своем реанимобиле довезти мальчика до Владикавказа, откуда уже российские врачи могли бы обеспечить его дальнейшую транспортировку, однако пока на это и другие предложения ответа со стороны российского консульства не последовало. При этом, по его словам, «состояние ребенка критическое», и каждый потерянный день может оказаться причиной очень серьезных осложнений.
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