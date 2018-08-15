Нападение на представителей ЛГБТ в Армении призвали не связывать с гомофобией

Армянский политический обозреватель Айк Халатян в эфире НСН рассуждает об отношении в стране к людям нетрадиционной ориентации.

Ереване избили двух представителей ЛГБТ-сообщества. Полиция задержала преступников, доставила их в полицейский участок. А подвергшиеся нападению мужчины в женской одежде попытались прорваться в здание, чтобы им отомстить.

О том, стала ли Армения более нетерпима к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, НСН рассказал политический обозреватель Айк Халатян.

«Ситуация нетипичная, это бытовой момент, уголовные дела в отношении нападавших из ЛГБТ-сообщества уже заведены. Ранее подобный инцидент случился в одном их сел, но он не был связан с ориентацией, это была бытовая ссора. Так что ситуация в Армении аналогичная той, что сейчас наблюдается во всех постсоветских странах. Да, у нас нет такого закона о запрете гей-пропаганды, как в России . Все знаю, что люди с иной ориентаций в Армении есть, те, в свою очередь, считают, что их права ущемляются. Большинство жителей так не думают. Излишнее внимание к этой теме вызывает напряженность», — сообщил Халатян.

Инцидент, о котором говорил журналист, произошел в селе Шурнух Сюникской области, там избили десятерых представителей гей-сообщества. Как пишет «Спутник Армения», молодые люди вели себя самым непотребным образом. В итоге воспитанные в строгих традициях местные жители пресекли «купание в голом виде в ванных и ор шакальими голосами» радикальным способом.

Политолог предрек Армении новые потрясения после освобождения Кочаряна При этом Айк Халатян затруднился анализировать, как изменилось отношение к ЛГБТ-сообществу в Армении после смены власти. Слишком мало времени, по его мнению, прошло, чтобы делать какие-то выводы.

«Нужно дождаться суда, чтобы понять, как к нападавшим будут относиться. Будут ли их судить, как обычных граждан, или же их ориентация повлияет на исход дела, судить их будут более либерально, тогда и можно будет понять, что изменилось с приходом к власти новых руководителей», — заключил армянский политический обозреватель.

В 2017-м году движение за соблюдение прав человека Amnesty International опубликовало доклад, в котором признало, что в Армении к однополым бракам стали относиться хуже.

Также в стране запрещены гей-парады из-за невозможности предотвратить беспорядки на почве нетерпимости, но функционируют зарегистрированные НПО, занимающиеся защитой прав ЛГБТ. В Армении действительны однополые браки, заключенные в странах, где они разрешены.