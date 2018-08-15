Экс-главком Сухопутных войск о войне с Грузией: Сейчас многие пользуются давностью лет и перевирают события

Прояснить их «Собеседник» попросил бывшего в то время главкомом Сухопутных войск РФ генерала армии Владимира Болдырева

— Саакашвили сказал, что российские войска прекратили движение по территории Грузии лишь после того, как президент США Буш начал военную гуманитарную операцию. Действительно так?

— Саакашвили — лжец. Ничего этого не было. События развивались так. В ночь на 8-е началась грузинская агрессия: они расстреляли из танков и тяжелых орудий наших миротворцев (между прочим, с мандатом ООН ). 10-го мы вышвырнули их из Цхинвала, 11-го взяли Гори (это в 50 км от границы), перерезав дороги от Поти до Тбилиси . И я уже повернул танки на Тбилиси… Но 13-го в 13 часов руководство страны нас остановило. А так мы могли бы и туда дойти. Нас некому было там останавливать: все наемники разбежались, грузины не готовы были биться.

— А Буш?

— США тоже растерялись. Они не знали, что предпринять.

— Была цель занять Грузию?

— Мы взяли Гори, чтобы они были посговорчивее.

— А приказ остановиться получили, когда были уже подписаны соглашения?

— Какие соглашения? От Европы был представитель — Саркози. Как я понимаю, переговоры велись напрямую между ним и Путиным. Безусловно, и США участвовали. Но они были в большом переполохе. А мы взяли определенную территорию, чтобы принудить Грузию к миру и начать переговоры. Сейчас многие пользуются давностью лет и перевирают события…

Результаты войны до сих пор вызывают споры. Не исключено, что один из главных итогов этого конфликта для России — вступление Грузии в НАТО отсрочилось: туда не принимают страны с нерешенными территориальными вопросами. А Абхазия Южная Осетия и есть те самые вопросы. С другой стороны — сейчас, в период острого санкционного давления на Россию, совсем не исключено, что Грузию примут в НАТО и так.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №31-2018.