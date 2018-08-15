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Нацбанк Грузии выпустит монету, посвященную грузинскому регби
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Нацбанк Грузии выпустит монету, посвященную грузинскому регби 

ТАСС 2 часа назад
ТБИЛИСИ, 15 августа. /ТАСС/. Национальный банк Грузии выпустит коллекционную монету, посвященную участию сборной страны по регби в чемпионате мира — 2019. Об этом в среду сообщила пресс-служба банка.
Отмечается, что монета будет номиналом 5 лари (около $2). Нацбанк объявил конкурс на создание дизайна монеты. Специальная комиссия будет принимать проекты до 1 октября, после чего жюри вынесет решение. Сама монета будет выпущена в первой половине 2019 года.
Чемпионат мира — 2019 по регби пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября. В мировом первенстве примут участие 20 команд, в том числе сборная России.
Грузинская школа регби имеет богатые традиции: в 1966 году тбилисское «Динамо» стало серебряным призером чемпионата СССР, тбилисский «Локомотив» четыре раза (1968, 1972, 1978, 1981) был бронзовым призером первенства СССР, команда «Айя» из Кутаиси трижды (1987-1989) становилась чемпионом СССР.
Сборная Грузии 10 раз выигрывала Кубок европейских наций. В марте сборная Грузии U-18 победила на чемпионате Европы.
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