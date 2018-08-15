Ещё
Жители республики почтили память жертв войны в Абхазии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители республики почтили память жертв войны в Абхазии 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В Адыгее состоялся митинг, посвященный 26-й годовщине начала Отечественной войны народа Абхазии.
Всего в боевых действиях участвовало около 200 добровольцев из Адыгеи. Не вернулись на родину 9 наших земляков.
Напомним, памятник добровольцам из Адыгеи, погибшим в Абхазии в 1992-1993 годах во время грузино-абхазского конфликта был установлен на мемориальном комплексе «Родник солдатский» в 2017 году.
На памятнике изображены флаги Абхазии, России и Адыгеи, а также высечены имена девяти погибших добровольцев: Адама Хуадэ, Мурата Шовгенова, Аслана Мукова, Сергея Диколенко, Сергея Крынина, Рамазана Барчо, Рустема Хабаху, Казбека Нехая, Алихана Хаткова.
Война в Абхазии продолжалась 413 дней и завершилась победой абхазского народа.
АиФ Адыгея: последние новости
Активисты Адыгеи проверили качество отремонтированных дорог Ничего лишнего. Почему экоакции постоянно требуются горной Адыгее Пенсионный фонд расширяет набор электронных услуг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие15
До конца света остались сутки272
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео115
ЧП в московском метро попало на видео15
Путина позвали на свадьбу52
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение