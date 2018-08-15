Жители республики почтили память жертв войны в Абхазии

Адыгее состоялся митинг, посвященный 26-й годовщине начала Отечественной войны народа Абхазии

Всего в боевых действиях участвовало около 200 добровольцев из Адыгеи. Не вернулись на родину 9 наших земляков.

Напомним, памятник добровольцам из Адыгеи, погибшим в Абхазии в 1992-1993 годах во время грузино-абхазского конфликта был установлен на мемориальном комплексе «Родник солдатский» в 2017 году.

На памятнике изображены флаги Абхазии, России и Адыгеи, а также высечены имена девяти погибших добровольцев: Адама Хуадэ, Мурата Шовгенова, Аслана Мукова, Сергея Диколенко, Сергея Крынина, Рамазана Барчо, Рустема Хабаху, Казбека Нехая, Алихана Хаткова.

Война в Абхазии продолжалась 413 дней и завершилась победой абхазского народа.