Представители Южной Осетии участвуют в международном молодежном форуме

Участник форума от Осетии Демури Тибилов поделился своими впечатлениями о работе форума.

"Форум организован на очень высоком уровне. Хочется выразить слова благодарности руководству нашей республики, посольству РФ в Южной Осетии, а также Россотрудничеству, что предоставили нам возможность участия в данном форуме. Здесь присутствуют представители 70 стран, в том числе из дружественной нам Сирии . На конференции я представил нашу страну, подготовил небольшой доклад и рассказал участникам о Южной Осетии", — отметил он.

Тибилов также добавил, что участникам читают лекции известные российские эксперты, политологи и ученые. В рамках форума также запланированы встречи с российскими дипломатами, политиками и популярными артистами.

"Данный форум предоставляет возможность для дискуссии и поддержания диалога между странами, что очень важно", — заключил он.