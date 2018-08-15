Представители Южной Осетии участвуют в международном молодежном форуме 

ЦХИНВАЛ, 15 авг — Sputnik. Представители Южной Осетии, член РМОО «Единая Алания» Лаврентий Арсоев и сотрудник администрации президента республики Демури Тибилов принимают участие в работе молодежного образовательного форума «Балтийский Артек». Вторая смена форума стартовала 9 августа в городе Светлогорске Калининградской области, сообщает пресс-служба «Единой Алании».
Участник форума от Осетии Демури Тибилов поделился своими впечатлениями о работе форума.
"Форум организован на очень высоком уровне. Хочется выразить слова благодарности руководству нашей республики, посольству РФ в Южной Осетии, а также Россотрудничеству, что предоставили нам возможность участия в данном форуме. Здесь присутствуют представители 70 стран, в том числе из дружественной нам Сирии. На конференции я представил нашу страну, подготовил небольшой доклад и рассказал участникам о Южной Осетии", — отметил он.
Тибилов также добавил, что участникам читают лекции известные российские эксперты, политологи и ученые. В рамках форума также запланированы встречи с российскими дипломатами, политиками и популярными артистами.
"Данный форум предоставляет возможность для дискуссии и поддержания диалога между странами, что очень важно", — заключил он.
Форум в 2018 году организован по поручению президента РФ Владимира Путина. Организатором молодежного форума является Федеральное агентство по делам молодежи, партнерами которого в организации мероприятия выступили МИД России, Россотрудничество, правительство Калининградской области и Балтийский федеральный университет.