Более 2 тыс. человек задействуют в историческом шоу ко дню независимости Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 15 августа. / ТАСС /. Более 2 тыс. человек примут участие в историко-театрализованном представлении на Республиканском стадионе в Цхинвале к 10-летию признания независимости Южной Осетии (РЮО) Россией 26 августа. Об этом сообщил ТАСС помощник президента республики Давид Газзати, который является ответственным членом республиканской комиссии по подготовке и проведению празднования годовщины.

"Главным мероприятием будет огромное праздничное театрализованное представление «Южная Осетия — история мужества», которое состоится в Цхинвале на Республиканском стадионе 26 августа. Это огромная историческая театрализованная реконструкция от времен аланского государства (аланы — предки современных осетин — прим. ТАСС) до современного государства Южной Осетии. Вся история будет показана в часовом ярком красочном представлении, со всеми его вехами, тяжелыми и радостными моментами", — рассказал Газзати.

Он отметил, что «в представлении примут участие более 2 тыс. человек из всех районов республики, учащиеся общеобразовательных школ, музыкальных учреждений, хореографические коллективы». «В празднике задействованы абсолютно все творческие коллективы республики. Кроме того, приглашены артисты из Северной Осетии — это государственные ансамбли „Алан“ и „Горец“, которые также примут участие в этом истерическом представлении», — пояснил Газзати.

Вечером того же дня будет праздничный концерт с участием исполнителей российской и осетинской эстрады, а также лазерное шоу — световая реконструкция истории Южной Осетии с древнейших времен до момента признания Россией и салют. Для подготовки к празднованию 10-летия признания независимости республики была создана рабочая группа, которую возглавил президент республики Анатолий Бибилов и куда вошли представители администрации президента , руководители силовых министерств, главы Минкультуры и комитета информации.

"Большой вклад при подготовке над представлением праздничной программы, внесли приглашенные специалиста из РФ, они нам очень помогают. Но основная задача, которую перед нами поставил президент, — это максимальное участие жителей Южной Осетии, как в организационных мероприятиях, так и в плане участи в самом представлении. Своими силами, талантливой молодежью, кропотливым трудом педагогов, учителей, директоров школ и министров эта работа ведется, и к 26 августа у жителей и гостей республики будет большой сюрприз", — подчеркнул он.