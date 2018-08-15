Южная Осетия закроет границу с Грузией в дни празднования юбилея признания

ЦХИНВАЛ, 15 авг — Sputnik . Госграница Южной Осетии Грузией будет закрыта в течение трех дней во время празднования юбилея признания Южной Осетии, сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.

"В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 10-й годовщине признания независимости республики Южная Осетия, с 20:00 часов 24 августа 2018 года планируется временное прекращение пропуска граждан в местах упрощенного пересечения государственной границы с Грузией", — отметили в КГБ.

В комитете госбезопасности отметили, что функционирование указанных пунктов пропуска возобновится в обычном режиме с 6.00 27 августа.