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Южная Осетия закроет границу с Грузией в дни празднования юбилея признания
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Южная Осетия закроет границу с Грузией в дни празднования юбилея признания 

Sputnik Южная Осетия 27 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 15 авг — Sputnik. Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение трех дней во время празднования юбилея признания Южной Осетии, сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.
"В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 10-й годовщине признания независимости республики Южная Осетия, с 20:00 часов 24 августа 2018 года планируется временное прекращение пропуска граждан в местах упрощенного пересечения государственной границы с Грузией", — отметили в КГБ.
В комитете госбезопасности отметили, что функционирование указанных пунктов пропуска возобновится в обычном режиме с 6.00 27 августа.
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