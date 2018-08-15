США подвели Грузию, когда туда вторглась Россия

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Официально ее слова позднее истолковали как выражение готовности поддержать грузинские усилия по присоединению к плану действий по подготовке к членству в НАТО, которые в то время обсуждали члены альянса, вызывая неоднозначную реакцию. Но ее слова были слишком двусмысленными и допускали разные толкования. В той напряженной атмосфере, которая возникла на административной границе между Грузией и Южной Осетией , многие в регионе, и особенно грузины, восприняли заявление Райс как твердое обязательство США оказать военную помощь.

Рассказывая о своей работе над окончательным вариантом соглашения о прекращении августовской войны, Райс упомянула о том, что она совместно с другими людьми инициировала «важные перемены, включая изменение тех географических пределов, в которых позволено действовать российским войскам, чтобы они не создавали угрозу грузинской столице». Но на самом деле, правда оказалась совсем иной. Это соглашение привело к тому, что жители находящегося всего в 50 километрах от Тбилиси Ахалгори, которые почти поголовно являются грузинами, оказались на осетинской, то есть, на оккупированной Россией территории. Оттуда артиллерия большой дальности может вести огонь по грузинской столице.