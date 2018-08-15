США подвели Грузию, когда туда вторглась Россия 

Письмо в редакцию
В своем опубликованном 9 августа очерке «Когда Россия вторглась в Грузию, Америка начала действовать», Кондолиза Райс (Condoleezza Rice) утверждает, что она неофициально предупреждала грузинского президента Михаила Саакашвили о том, что ему не следует рассчитывать на военный ответ НАТО в случае российского нападения. Но приехав 10 июля 2008 года в Тбилиси и стоя рядом с Саакашвили, она заявила: «Господин президент, мы всегда боремся за своих друзей».
Официально ее слова позднее истолковали как выражение готовности поддержать грузинские усилия по присоединению к плану действий по подготовке к членству в НАТО, которые в то время обсуждали члены альянса, вызывая неоднозначную реакцию. Но ее слова были слишком двусмысленными и допускали разные толкования. В той напряженной атмосфере, которая возникла на административной границе между Грузией и Южной Осетией, многие в регионе, и особенно грузины, восприняли заявление Райс как твердое обязательство США оказать военную помощь.
Рассказывая о своей работе над окончательным вариантом соглашения о прекращении августовской войны, Райс упомянула о том, что она совместно с другими людьми инициировала «важные перемены, включая изменение тех географических пределов, в которых позволено действовать российским войскам, чтобы они не создавали угрозу грузинской столице». Но на самом деле, правда оказалась совсем иной. Это соглашение привело к тому, что жители находящегося всего в 50 километрах от Тбилиси Ахалгори, которые почти поголовно являются грузинами, оказались на осетинской, то есть, на оккупированной Россией территории. Оттуда артиллерия большой дальности может вести огонь по грузинской столице.
Автор письма — отставной посол, бывший специальный представитель Генерального секретаря ООН в Грузии.