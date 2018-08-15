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США подвели Грузию, когда туда вторглась Россия
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США подвели Грузию, когда туда вторглась Россия 

ИноСМИ 57 минут назад
Фото: ИноСМИ
Письмо в редакцию
В своем опубликованном 9 августа очерке «Когда Россия вторглась в Грузию, Америка начала действовать», Кондолиза Райс (Condoleezza Rice) утверждает, что она неофициально предупреждала грузинского президента Михаила Саакашвили о том, что ему не следует рассчитывать на военный ответ НАТО в случае российского нападения. Но приехав 10 июля 2008 года в Тбилиси и стоя рядом с Саакашвили, она заявила: «Господин президент, мы всегда боремся за своих друзей».
Официально ее слова позднее истолковали как выражение готовности поддержать грузинские усилия по присоединению к плану действий по подготовке к членству в НАТО, которые в то время обсуждали члены альянса, вызывая неоднозначную реакцию. Но ее слова были слишком двусмысленными и допускали разные толкования. В той напряженной атмосфере, которая возникла на административной границе между Грузией и Южной Осетией, многие в регионе, и особенно грузины, восприняли заявление Райс как твердое обязательство США оказать военную помощь.
Рассказывая о своей работе над окончательным вариантом соглашения о прекращении августовской войны, Райс упомянула о том, что она совместно с другими людьми инициировала «важные перемены, включая изменение тех географических пределов, в которых позволено действовать российским войскам, чтобы они не создавали угрозу грузинской столице». Но на самом деле, правда оказалась совсем иной. Это соглашение привело к тому, что жители находящегося всего в 50 километрах от Тбилиси Ахалгори, которые почти поголовно являются грузинами, оказались на осетинской, то есть, на оккупированной Россией территории. Оттуда артиллерия большой дальности может вести огонь по грузинской столице.
Дитер Боден, Потсдам, Германия
Автор письма — отставной посол, бывший специальный представитель Генерального секретаря ООН в Грузии.
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