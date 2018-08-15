Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 24,4 проц

Тбилиси , 14 августа / Синьхуа / — Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2018 года превысил 7,051 млрд долларов, что на 24,4 проц больше аналогичного периода 2017 года. Об этом во вторник сообщил Статистический департамент Грузии.

Отрицательное сальдо торгового баланса превысило 3,31 млрд долларов.

В указанный период наблюдался рост экспорта вина, минеральной воды, спиртных напитков, крупного рогатого скота, баранины, рыбьего жира. Основное место в структуре импорта занимают нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, а также газообразные углеводороды, зерно, электрические трансформаторы и лекарственные средства.