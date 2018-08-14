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Армянам пообещали вернуть каждую украденную у них копейку
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Армянам пообещали вернуть каждую украденную у них копейку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отправит на «мусорную свалку истории» всех, кто попробует встать перед властью народа в стране, а также пообещал вернуть населению каждую украденную у него копейку. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает агентство «Новости-Армения».
«В Армении утвердилась власть народа, и будьте уверены в том, что в Армении не существует какой-либо силы, которая будет в состоянии встать перед ней или остановить победу народной революции. Тот, кто попытается встать на этом пути, окажется на мусорной свалке истории. Установление законности в Армении не имеет альтернативы», — заверил Пашинян.
Он подчеркнул, что все люди, совершившие преступления перед народом и государством, будут нести ответственность. Пашинян добавил, что нынешние власти страны несут такую же ответственность перед народом, государственностью Армении и законностью.
«Этот путь — путь установления законности, не имеет альтернативы. Все дадут ответы за свои действия в установленном Конституцией Армении порядке», — отметил премьер.
«Мы весь этот процесс организуем в рамках предоставленных народом полномочий, и эти рамки мы не нарушим ни при каких условиях, поскольку не хотим чужое беззаконие заменить своим беззаконием. Мы не хотим чужой грабеж заменить своим грабежом. Мы не хотим отправить то, что украли другие, в наши карманы. Мы хотим перевести награбленное другими в государственный бюджет на нужды государства и народа. Все преступники понесут ответственность. Каждая копейка, украденная у народа, будет ему возвращена. В Армении есть один хозяин, одна власть — народ», — сказал Пашинян.
Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении 8 мая. Избранию предшествовали массовые акции протеста, охватившие страну в середине апреля. Демонстранты, лидером которых был Пашинян, выступали против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Протестующим удалось добиться успеха и вынудить Саргсяна уйти в отставку.
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