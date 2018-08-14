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Минсельхоз Армении открестился от азербайджанских арбузов
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Минсельхоз Армении открестился от азербайджанских арбузов 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 14 авг — Sputnik. Азербайджанские арбузы в Армению не импортировались, заявили в Государственной службе безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении, сообщает Sputnik Армения.
Данное заявление последовало в связи с тем, что в последние дни в армянской прессе активно муссировался слух о том, что «на армянском рынке в большом количестве продаются арбузы, которые могут иметь азербайджанское происхождение».
В связи с этим Госслужба безопасности пищевых продуктов заявляет, что в июле-августе текущего года арбузы общим объемом 1327 тонн в Армению были импортированы исключительно из Грузии (110 тонн) и России (1217 тонн). При этом 781 тонна была ввезена в страну за последнюю неделю.
Подчеркивается, что согласно документации импортированных арбузов, это именно российская и грузинская продукция.
Кроме того, в ходе проверок подтвердилось, что арбузы реализуются как российская продукция (как астраханские арбузы). Хотя не во всех случаях наличествовала маркировка, которая для сельскохозяйственной продукции растительного происхождения не обязательна, продавцы заверили, что арбузы из Астрахани.
Госслужба подчеркивает также, что информация в прессе являлась необоснованной и не соответствовала действительности. Ведомство обратилось с просьбой к СМИ не распространять дезинформацию во избежание беспочвенного недовольства среди общественности.
Напоминается, что импортируемая сельхозпродукция проходит также обязательную экспертизу на приграничном таможенном контроле.
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