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Дагестанским борцам посвятили турнир в Грузии (видео)
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Дагестанским борцам посвятили турнир в Грузии (видео) 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестанским борцам посвятили турнир в Грузии (видео) Братьям Абдулле, Каримулле и Джабраилу Баркалаевым посвятили турнир по национальной борьбе Чидаоба в Грузии.
Турнир имени братьев Баркалаевых является традиционным, проводится с 2010 года, а в этом году стал международным. На участие в турнире откликнулись более 200 атлетов из ближнего и дальнейшего зарубежья.
Участниками соревнований в том числе стали 12 дагестанских борцов.
Братья Баркалаевы являются уроженцами села Тиви Кварельского района Грузии. Они внесли большой вклад в развитие многих единоборств в Грузии и Дагестане. Представители семьи Баркалаевых являются основоположниками дагестанской школы дзюдо.
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