Дагестанским борцам посвятили турнир в Грузии (видео)

Дагестанским борцам посвятили турнир в Грузии (видео) Братьям Абдулле, Каримулле и Джабраилу Баркалаевым посвятили турнир по национальной борьбе Чидаоба в Грузии.

Турнир имени братьев Баркалаевых является традиционным, проводится с 2010 года, а в этом году стал международным. На участие в турнире откликнулись более 200 атлетов из ближнего и дальнейшего зарубежья.

Участниками соревнований в том числе стали 12 дагестанских борцов.