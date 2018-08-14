Дагестанским борцам посвятили турнир в Грузии (видео) Братьям Абдулле, Каримулле и Джабраилу Баркалаевым посвятили турнир по национальной борьбе Чидаоба в Грузии.
Турнир имени братьев Баркалаевых является традиционным, проводится с 2010 года, а в этом году стал международным. На участие в турнире откликнулись более 200 атлетов из ближнего и дальнейшего зарубежья.
Участниками соревнований в том числе стали 12 дагестанских борцов.
Братья Баркалаевы являются уроженцами села Тиви Кварельского района Грузии. Они внесли большой вклад в развитие многих единоборств в Грузии и Дагестане. Представители семьи Баркалаевых являются основоположниками дагестанской школы дзюдо.