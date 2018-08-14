В Грузии госпитализировали россиянина после нахождения на высокогорном леднике 

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Спасатели в Грузии госпитализировали гражданина России, находившегося на высоте 3600 м на леднике горы Казбеги. Об этом во вторник сообщила Служба по управлению чрезвычайных ситуаций республики.
"Cпасатели перевезли в медицинский центр гражданина России из метеостанции ледника (3600 м)", — говорится в сообщении.
Как уточняется на странице ведомства в Facebook, молодой человек получил отек легких. Спасательная служба публикует также видео, на котором видно, как пострадавшего доставляют на вертолете к медицинскому центру в поселке Степанцминда Казбегского муниципалитета, после чего врачи на носилках отвозят его в госпиталь.
О длительности и цели пребывания пострадавшего россиянина на леднике не сообщается.