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В шутку или всерьез: бизнес в Грузии можно начать буквально на пустом месте
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В шутку или всерьез: бизнес в Грузии можно начать буквально на пустом месте 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
Вы много слышали о Грузии интересного и восхитительного, фантастичного и захватывающего воображение, и у вас возникла идея приехать в эту древнюю страну на ПМЖ и начать жизнь с чистого листа. Что может быть проще?
Ознакомившись с историями приезжих, удачно вписавшихся в здешний пестрый монолит, колумнист Sputnik Грузия выделила несколько беспроигрышных вариантов раскрутки бизнеса с нуля или, что еще лучше, при наличии небольшого стартового капитала.
Главное быть общительным, иметь чуточку воображения и остроумия. Эти качества помогут вам достигнуть желаемого результата плюс получить непередаваемые эмоции и ощущения. Все пережитое можно впоследствии изложить в письменном виде, и, думаю, вы отхватите еще и лавры блогера, которые в итоге принесут вам дополнительную известность.
Итак, вы уже прошерстили интернет и знаете, что открыть бизнес в Грузии можно легко и без ненужной бумажной волокиты. При этом вам не нужно учить грузинский, а вполне можно обойтись русским или английским.
Схемы для сильной половины человечества я оставлю на потом. Остановлюсь на том, что вполне доступно женщине от 20+.
1. Заранее подготовьте себе плацдарм для будущих действий. В одной из групп на Facebook всего-навсего стоит начирикать постик с соответствующей картинкой (чем несуразнее, тем лучше). «Заслуженный психолог, он же психотерапевт, владеющий техникой таро и третьим глазом, с радостью поделится с вами основами ведения успешного бизнеса и тайн завоевания мужского сердца вкупе с его кошельком, проведет тренинг по такому-то адресу. Стоимость трехдневного курса такая-то.»
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Тут вам добрый совет: не ставьте что-то заоблачное типа 500 лари. Чем будет ниже цена, тем больше заинтересованных лиц.
Цена издержек проекта — только снятая квартира. От вас всего лишь требуются ораторские способности и умение пересказать очевидные вещи с умным видом. Нужную информацию можно почерпнуть в интернете. Можно еще присовокупить занятия аэробика — йога-ушу, это уже по ходу пьесы, когда увидите первых клюнувших.
2. Или сделайте в русских группах такое объявление. «Устраиваю свадьбы в Грузии в романтической обстановке и дополнительной возможностью знакомства с местными жителями в неформальном стиле». Опять же к посту фотографии сванских башен, мачо с горящим взором (желательно, из рекламных проспектов). Вот тут цены ставьте максимальные. Тут сработает психологический трюк, чем более трудно достижимо, тем притягательнее.
3. Или самое простое, не требующее финансовых затрат. Опять-таки пост как в русских, так и в местных русскоязычных группах. «Уникальный экскурсовод и опытный туроператор, обладатель тайных знаний по истории Грузии и знаток генеалогии всех ветвей Багратионов и специалист по древнегрузинскому зодчеству познакомит вас с лучшими местами Грузии. Бензин за ваш счет. Цена такая-то».
Местным это неинтересно, а вот для приезжающих в большом количестве туристов из стран ближайшего зарубежья будет волнительно: «Что за штука такая — тайные знания по истории Грузии». Причем, никаких тайн тут нет. Вам всего-навсего надо проштудировать сайт или подглядывать туда по мере надобности.
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4. Фотосессии для детей и взрослых. Всего-то надо хорошую камеру, вынесенную в рассрочку, и нестандартно составленное объявление. Фотографирую, мол, ваши счастливые моменты жизни, а рядом приписка «заряжаю свои работы позитивом и исполнением желаний». Можно и так: «Каждая пятая из моих клиенток находит свою судьбу в Грузии!».
На всякий случай запаситесь свадебными фотографиями своих друзей и заранее их подготовьте к перекрестному допросу. Если спросят, пусть подтвердят, что поженились они исключительно с вашей легкой руки. И, главное, не забывайте об уверенности в себе. Это немаловажно.
5. Если у вас есть навыки стилиста или вы разбираетесь в шеллаке, то тем более очень легко найдете себе применение и благодарных клиентов.
6. Еще пользуются спросом массажисты. Нет, не потому, что их нет в Тбилиси. Есть, есть и еще раз есть. Тут опять-таки главное — подача рекламы. Напишите что-нибудь этакое: «Крупнейший специалист тайского массажа с иглоукалыванием поможет вам избавиться от болей в позвоночнике. По ходу откроет засорившиеся в непростой борьбе за выживание чакры. Снимет венец безбрачия, если таковой имеется, и поведает вам роковую тайну Шаолинского монастыря». Не смущайтесь, если вам кто-то напишет: «Что за бред» или «С какого дуба вы рухнули без запасного парашюта?». Чем больше комментариев, тем вас лучше запомнят, а под шумок самые любопытные будут ломиться к вам в личку.
7. Прекрасно идут всякого рода мастер–классы. Декупаж и кулинария экзотических блюд.
8. Строительный бизнес. Пусть вас не смущает множество строек и полчище безработных кафельщиков, маляров, электриков и прочих мастеров своего дела и все, что с ним связано. Тут есть где развернуться. Эта схема рассчитана на семейный подряд. Подразумевается, что у вас под рукой есть лицо мужского пола, у которого нужные конечности растут именно из тех мест, из каких запланировала природа, а не наоборот, как у некоторых. Тут есть несколько вариантов. Либо вы везете друга, брата, свата из мест проживания и делаете ему рекламу примерно такого содержания: «Уникальный русский (украинский, белорусский) умелец — кустарь с богатым опытом работы во всех странах Европы и Азии, придаст неповторимый уют вашему семейному гнездышку.
Работает точно в обещанный срок. Родственников в Грузии не имеет, поэтому пропуски работы по причинам панихид, заболевших бабушек в деревне и крестин многочисленных племянников не будет по определению. Спешите звонить и запоминайте координаты. У нас уже очередь по записи на три месяца вперед!».
Если такого брата, свата в наличии под рукой не имеется, то сгодится и местный кадр с соответствующей легендой, но со строгим внушением вылета с работы при нарушении одного из вышеуказанных причин пропуска. Ваша задача просто находить клиентов по интернету и договариваться о цене.
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9. Ну и самое гениально простое. Мониторить группу «Отдам даром», брать все подряд из тех вещей, что выкладывают любители — благодетели (а выкладывают они от техники, мебели и до вполне приличной одежды включительно), потом продавать эти же вещи с маленькой наценкой на других сайтах купли-продажи. Дело верное, хоть что-то да соберете.
Ваша цель значительно облегчится, если имеется начальный капиталец. Тогда вы за пару–тройку деньков откроете салон красоты, хостел, ресторан, детский сад или детскую студию для развития молодых талантов.
Главное везде — это нестандартно составленная запоминающаяся реклама и ваша уверенность в себе.
Желаю удачи!
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