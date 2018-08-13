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Рамазан Абдулатипов: «Необходимо принять срочные меры по стабилизации ситуации на Российско-Азербайджанской границе»
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Рамазан Абдулатипов: «Необходимо принять срочные меры по стабилизации ситуации на Российско-Азербайджанской границе» 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Рамазан Абдулатипов: «Необходимо принять срочные меры по стабилизации ситуации на Российско-Азербайджанской границе»Спецпредставитель Президента РФ Рамазан Абдулатипов по итогам рабочего визита в Азербайджан, выразил своё восхищение уровнем обустроенности порядка и красоты в городе Баку и в окрестностях азербайджанской столицы. На этом фоне он считает недопустимой ситуацию на Российско-Азербайджанской границе, где по вине пограничников и работников таможни обеих стран накапливается огромное количество автотранспорта и людей. «Долгие часы на границе мучаются женщины и дети. При этом водителям автомобилей и проходящим через границу гражданам недобросовестные лица предлагают за дополнительную плату провести через границу во внеочередном порядке. Совместно с руководством Азербайджана и Федеральной пограничной службой нам удавалось некоторое время, контролировать ситуацию на границе и избавить людей от мучений.
В целях недопущения подобных эксцессов необходимо дать поручение соответствующим структурам Правительства Российской Федерации и Республики Азербайджан принять срочные меры по стабилизации ситуации на братской Российско-Азербайджанской границе», — заявил спецпредставитель Президента РФ Рамазан Абдулатипов.
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