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Москва заявила об ухудшении обстановки вокруг секции интересов России в Грузии
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Москва заявила об ухудшении обстановки вокруг секции интересов России в Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил послу Швейцарии в Москве Иву Росье, что в последнее время вокруг секции интересов России при швейцарском посольстве в Грузии ухудшилась ситуация из-за проблем с незаконной торговлей российскими визами.
«Карасин обратил внимание на ухудшившуюся в последнее время обстановку вокруг Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии, что стало результатом действий местных криминальных элементов, наживающихся на высоком спросе на российские визы среди граждан Грузии», — говорится в сообщении на сайте МИД.
Отмечается, что атмосфера вокруг этого российского загранучреждения в столице Грузии «резко контрастирует» с той «спокойной и доброжелательной атмосферой», которая сложилась вокруг представительства Грузии в Москве.
Росье обещал, что Швейцария предпримет шаги для того, чтобы грузинские власти навели порядок в этом вопросе.
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, посредники у секции российских интересов при посольстве Швейцарии в Тбилиси берут у граждан от 350 до 550 долларов за обеспечение получения российских виз. По этому факту было возбуждено уголовное дело.
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