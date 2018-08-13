Москва заявила об ухудшении обстановки вокруг секции интересов России в Грузии

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил послу Швейцарии Москве Иву Росье, что в последнее время вокруг секции интересов России при швейцарском посольстве в Грузии ухудшилась ситуация из-за проблем с незаконной торговлей российскими визами.

«Карасин обратил внимание на ухудшившуюся в последнее время обстановку вокруг Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии, что стало результатом действий местных криминальных элементов, наживающихся на высоком спросе на российские визы среди граждан Грузии», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что атмосфера вокруг этого российского загранучреждения в столице Грузии «резко контрастирует» с той «спокойной и доброжелательной атмосферой», которая сложилась вокруг представительства Грузии в Москве.

Росье обещал, что Швейцария предпримет шаги для того, чтобы грузинские власти навели порядок в этом вопросе.