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В МИД заявили об ухудшающейся ситуации вокруг секции интересов России в Грузии
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В МИД заявили об ухудшающейся ситуации вокруг секции интересов России в Грузии 

ТАСС 31 минуту назад
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин на встрече с послом Швейцарии в РФ Ивом Росье в понедельник указал на ухудшающуюся ситуацию вокруг секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии из-за попыток местных криминальных элементов нажиться на спросе на российские визы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"Карасин обратил внимание на ухудшившуюся в последнее время обстановку вокруг секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, что стало результатом действий местных криминальных элементов, наживающихся на высоком спросе на российские визы среди граждан Грузии, — информировали в министерстве. — Атмосфера вокруг российского загранучреждения в Тбилиси резко контрастирует со спокойной и доброжелательной атмосферой вокруг грузинского представительства в Москве".
В свою очередь швейцарская сторона обещала предпринять шаги для наведения грузинскими властями порядка в указанном вопросе.
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