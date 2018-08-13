В МИД заявили об ухудшающейся ситуации вокруг секции интересов России в Грузии

МОСКВА , 13 августа. / ТАСС /. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин на встрече с послом Швейцарии в РФ Ивом Росье в понедельник указал на ухудшающуюся ситуацию вокруг секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии из-за попыток местных криминальных элементов нажиться на спросе на российские визы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ "Карасин обратил внимание на ухудшившуюся в последнее время обстановку вокруг секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, что стало результатом действий местных криминальных элементов, наживающихся на высоком спросе на российские визы среди граждан Грузии, — информировали в министерстве. — Атмосфера вокруг российского загранучреждения в Тбилиси резко контрастирует со спокойной и доброжелательной атмосферой вокруг грузинского представительства в Москве". В свою очередь швейцарская сторона обещала предпринять шаги для наведения грузинскими властями порядка в указанном вопросе.