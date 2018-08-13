Отец несколько лет держал в заточении собственных детей

Арестован годами удерживавший детей в заточении житель грузинских гор

Житель горной грузинской Сванетии Амиран Девнозашвили, который в течение нескольких лет не выпускает из дома своих восьмерых детей — трех мальчиков и пятерых девочек, арестован полицией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Грузии. Об аресте сообщило грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на МВД

Его задержали по ст. 150 УК Грузии, которая предусматривает наказание за принуждение и за насильственное ограничение человека в свободе путем оказания на него физического или психологического воздействия.

Теперь Девнозашвили грозит заключение сроком на год или принудительные работы на такой же период времени.

Старшей дочери Девнозашвили 21 год, а младшему сыну — семь. Он объяснял их заточение тем, что «интеграция детей в общество ничего хорошего им не принесет».

«Хочу оградить детей, от грязи которая вокруг», — говорил Девнозашвили грузинским журналистам в феврале этого года.

Комментариев членов семьи задержанного пока нет.