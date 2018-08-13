Отец несколько лет держал в заточении собственных детей

Житель горной грузинской Сванетии Амиран Девнозашвили, который в течение нескольких лет не выпускает из дома своих восьмерых детей — трех мальчиков и пятерых девочек, арестован полицией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Его задержали по ст. 150 УК Грузии, которая предусматривает наказание за принуждение и за насильственное ограничение человека в свободе путем оказания на него физического или психологического воздействия.
Теперь Девнозашвили грозит заключение сроком на год или принудительные работы на такой же период времени.
Старшей дочери Девнозашвили 21 год, а младшему сыну — семь. Он объяснял их заточение тем, что «интеграция детей в общество ничего хорошего им не принесет».
«Хочу оградить детей, от грязи которая вокруг», — говорил Девнозашвили грузинским журналистам в феврале этого года.
Комментариев членов семьи задержанного пока нет.