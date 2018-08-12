Состоялся первый концерт артистов ЦДРА в республике Армения

Современный многопрофильный комплекс «Олимпик» в этот день распахнул свои двери перед военнослужащими российской военной базы, местными жителями и гостями города Гюмри

Артисты творческой бригады Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе выступили с первым концертом для военнослужащих 102-й российской военной базы в Республике Армения , на сцене Культурного центра «Олимпик».

Современный многопрофильный комплекс «Олимпик» по праву являющийся центром спортивных и культурных событий Гюмри, в этот день распахнул свои двери перед военнослужащими российской военной базы, местными жителями и гостями второго по величине города Армении.

На это раз со сцены звучали хиты советской и российской эстрады, лирические произведения мировой классики, нетленные произведения патриотического характера, а также композиции фолк направления в исполнении солистов головного учреждения культуры Минобороны России. Вниманию зрителей были также представлены разножанровые хореографические композиции.

Все концертные номера были тепло встречены зрителями, а мастерство артистов было по достоинству оценено продолжительными аплодисментами.