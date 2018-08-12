Виноградная Пасха: в Армении отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Армении отмечают один из самых главных армянских христианских праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Во всех церквях страны проходят литургии и освящается виноград, передает корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц

Это один самых любимых праздников в стране, ведь армяне считают виноград благороднейшим из фруктов. Так как в Библии Иисус часто сравнивается с виноградной лозой. А в некоторых областях Армении праздник Успения Пресвятой Богородицы даже называют Виноградной пасхой.

Под палящим солнцем тысячи паломников идут в церковь, чтобы освятить виноград. Для верующих сегодня великий праздник. Они просят Бога об изобилии и богатстве.

«Мы ходим на освящение винограда каждый год. Просим всевышнего о том, чтоб год был удачным, чтобы было много урожая», — говорит жительница Еревана Лида Саакян.

После благословения священнослужители раздают плоды прихожанам. К алтарю не протолкнуться.

«Мы верим, что если мы отнесем домой освященный виноград, то в него придет мир и изобилие. Я его не пробовал. После литургии обязательно поем», — сказал житель Еревана Гагик Папоян.

По армянской традиции есть ягоду до праздника запрещено. А вот после принято делиться освященным урожаем с друзьями и близкими.

Успение Пресвятой Богородицы в Армении отмечают только по воскресеньям, а вот в России праздник пройдет 15 августа.

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