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Виноградная Пасха: в Армении отмечают Успение Пресвятой Богородицы
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Виноградная Пасха: в Армении отмечают Успение Пресвятой Богородицы 

Мир24 3 часа назад
Фото: Мир24
В Армении отмечают один из самых главных армянских христианских праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Во всех церквях страны проходят литургии и освящается виноград, передает корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц.
Это один самых любимых праздников в стране, ведь армяне считают виноград благороднейшим из фруктов. Так как в Библии Иисус часто сравнивается с виноградной лозой. А в некоторых областях Армении праздник Успения Пресвятой Богородицы даже называют Виноградной пасхой.
Под палящим солнцем тысячи паломников идут в церковь, чтобы освятить виноград. Для верующих сегодня великий праздник. Они просят Бога об изобилии и богатстве.
«Мы ходим на освящение винограда каждый год. Просим всевышнего о том, чтоб год был удачным, чтобы было много урожая», — говорит жительница Еревана Лида Саакян.
После благословения священнослужители раздают плоды прихожанам. К алтарю не протолкнуться.
«Мы верим, что если мы отнесем домой освященный виноград, то в него придет мир и изобилие. Я его не пробовал. После литургии обязательно поем», — сказал житель Еревана Гагик Папоян.
По армянской традиции есть ягоду до праздника запрещено. А вот после принято делиться освященным урожаем с друзьями и близкими.
Успение Пресвятой Богородицы в Армении отмечают только по воскресеньям, а вот в России праздник пройдет 15 августа.
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