Армения рассчитывает в следующем году на участие в «Авиадартсе» 

В этом году Армения принимала конкурс «Воин Содружества», но в следующем году республика рассчитывает провести у себя и другие состязания в рамках АРМИ.
Минобороны Республики Армения рассчитывает в 2019 году расширить свое присутствие на Армейских международных играх, сообщил журналистам глава военного ведомства страны Давид Тоноян.
«Армейские международные игры — это наилучшая форма боевой подготовки на международном уровне. Мы попытаемся участвовать в следующем году и в других конкурсах, прежде всего нас очень интересует «Авиадартс», — сказал Тоноян.
По его словам, в этом году Армения принимала конкурс «Воин Содружества», но в следующем году республика рассчитывает провести у себя и другие состязания в рамках АРМИ.
Также Тоноян сообщил, что перед финальным заездом «Танкового биатлона» он встретился с председателем Федерации военно-тактических игр, известным комиком и шоуменом Михаилом Галустяном. «Мы обсудили развитие военно-тактических видов спорта и решили, что будем перенимать опыт Федерации для развития этих дисциплин в Армении», — добавил Тоноян.