Ещё
Армения рассчитывает в следующем году на участие в «Авиадартсе»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армения рассчитывает в следующем году на участие в «Авиадартсе» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом году Армения принимала конкурс «Воин Содружества», но в следующем году республика рассчитывает провести у себя и другие состязания в рамках АРМИ.
Минобороны Республики Армения рассчитывает в 2019 году расширить свое присутствие на Армейских международных играх, сообщил журналистам глава военного ведомства страны Давид Тоноян.
«Армейские международные игры — это наилучшая форма боевой подготовки на международном уровне. Мы попытаемся участвовать в следующем году и в других конкурсах, прежде всего нас очень интересует «Авиадартс», — сказал Тоноян.
По его словам, в этом году Армения принимала конкурс «Воин Содружества», но в следующем году республика рассчитывает провести у себя и другие состязания в рамках АРМИ.
Также Тоноян сообщил, что перед финальным заездом «Танкового биатлона» он встретился с председателем Федерации военно-тактических игр, известным комиком и шоуменом Михаилом Галустяном. «Мы обсудили развитие военно-тактических видов спорта и решили, что будем перенимать опыт Федерации для развития этих дисциплин в Армении», — добавил Тоноян.
ТК «Звезда»: последние новости
Тимакова назвала Саакашвили «трусливым клоуном» Президент Грузии обвинил Россию в отделении Абхазии и Южной Осетии Пятидневная война: в Южной Осетии вспоминают жертв конфликта с Грузией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство средь бела дня потрясло спальный район Москвы123
Меркель предложили дружить с Москвой160
Матвиенко вынесла вердикт Крымскому мосту227
Озвучена неожиданная причина развода Петросяна54
Смерть перечеркнула планы Степаненко103
Видео
00:46
Украинские депутаты подрались из-за гей-парада
Украина В мире
00:58
«Украинский флаг никогда не поднимается в Крыму»
Политика Статьи
00:47
«Новое мощное оружие» Украины высмеяли
Оружие Армия
00:55
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву
Политика В мире
05:07
В Германии сделали выводы после «удара» США по России
Политика В мире
01:10
Громкий развод привел к «Петросян-буму»
Шоу-бизнес
03:29
Убивших отца сестер Хачатурян поймали на лжи
Происшествия
00:28
«США нас не уважают»: Эрдоган найдет других союзников
В мире Статьи
00:05
Сгоревший в Карелии храм могли поджечь
Пожары Происшествия
03:14
«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение