Армения рассчитывает в следующем году на участие в «Авиадартсе»

В этом году Армения принимала конкурс «Воин Содружества», но в следующем году республика рассчитывает провести у себя и другие состязания в рамках АРМИ.

Минобороны Республики Армения рассчитывает в 2019 году расширить свое присутствие на Армейских международных играх, сообщил журналистам глава военного ведомства страны Давид Тоноян.

«Армейские международные игры — это наилучшая форма боевой подготовки на международном уровне. Мы попытаемся участвовать в следующем году и в других конкурсах, прежде всего нас очень интересует «Авиадартс», — сказал Тоноян.

По его словам, в этом году Армения принимала конкурс «Воин Содружества», но в следующем году республика рассчитывает провести у себя и другие состязания в рамках АРМИ.