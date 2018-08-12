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Пашинян сделал шаг к урегулированию конфликта
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Пашинян заявил о готовности Армении к переговорам по Нагорному Карабаху 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова к переговорам по урегулированию карабахского конфликта.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Я отмечал, что мы готовы к любому развитию событий, в том числе и к переговорам. В то же время все мы понимаем, что в данной политической ситуации для переговоров нужен определённый подготовительный этап, определённые предпосылки», — сказал он.
Он отметил, что армянское правительство «выразило политическую готовность конструктивно продолжить переговорный процесс», при этом обсуждения должны проходить «в контексте национальных интересов Армении».
Ранее Пашинян указывал на то, что политика ЕС в отношении Армении «такая же, какой была четыре месяца назад».
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