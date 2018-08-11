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Президент Грузии напомнил о самом знаменитом бое войны с Россией 10 лет назад
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Президент Грузии напомнил о самом знаменитом бое войны с Россией 10 лет назад 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в субботу в связи с 10-й годовщиной боя между российскими и грузинскими солдатами в селе Шиндиси во время войны 2008 года в специальном заявлении напомнил о «символе героизма» представителей ВC его страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Слава героям, которые ценой своих жизней героически защитили нашу родину от вероломного врага в неравном сражении», — сказано в заявлении.
«Этот день — пример того, что не бывает больших и малых сражений, и мы с гордостью вспоминаем, как не удалось сломить наших солдат одной из самых сильных государственных машин в мире», — отметил он.
«17 наших бойцов героически пали, вечная память героям», — заявил Георгий Маргвелашвили.
Отступающее подразделение грузинской армии тогда вступило в бой с многократно превышающими по силе частями армии России, схватка развернулась в районе железнодорожного вокзала. Все грузины погибли. Местные жители рассказывают, что после боя российские солдаты сами уважительно отзывались о грузинских военных, защищавших Шиндиси.
В Грузии о них снимут фильм, в честь погибших поставят памятник.
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