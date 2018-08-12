Назарбаев и Алиев отметили важность нового мультимодального хаба на Каспии

Назарбаев отметил, что процесс урегулирования правового статуса Каспийского моря, инициированный первым президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым , наконец-то пришел к логическому завершению — подписана соответствующая Конвенция.

Рассказывая об открытии мультимодального узла порта Курык, он отметил, что в стране построены шесть железных дорог и шесть автомагистралей. Двое из них находятся на границе с Китаем . Также создан современная автомобильная дорога по всему Казахстану и логистический терминал в тихоокеанском порту Ляньюньган.

Ильхам Алиев поздравил Назарбаева с открытием мультимодального узла в Каспийском море, отметив, что новые возможности порта Курык еще больше укрепят сотрудничество. Он рассказал, что в мае текущего года в Азербайджане был открыт порт Алят, который обеспечит полную интеграцию транспортных потоков, и отметил политические и экономические выгоды использования транзитных возможностей двух стран.

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