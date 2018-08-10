Супружеская пара из России не может отправить на родину ребенка попавшего в реанимацию в Грузии

Приехавшая на отдых в Грузию месяц назад супружеская пара российских граждан из Нижнего Новгорода пытается добиться транспортировки в Россию их 10-летнего сына, попавшего в реанимацию более месяца назад, сообщает

По информации телекомпании «Рустави-2», мальчик был доставлен в тбилисскую детскую клинику имени Иашвили с непроходимостью кишечника, где ему была проведена операция, однако его состояние ухудшилось в связи с ранее перенесенными операциями на сердце. Для перевозки в Россию, как заявляют медики, необходим специальный транспорт и сопровождение врачей.

По словам отца мальчика Тамаза Лекиашвили он с супругой неоднократно обращались в различные ведомства РФ с просьбой обеспечить транспортировку ребенка, однако пока их просьба остается без ответа.

Отец ребенка также заявляет, что пытался на свои средства организовать транспортировку сына, однако на просьбу предоставить российские визы грузинским врачам, которые могли бы сопровождать ребенка в пути, последовал ответ от секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии, что необходимо подождать.

Медицинский директор центральной детской клиники имени Иашвили Иванэ Чхаидзе подтвердил телекомпании, что для транспортировки ребенка в Россию необходимо постоянное наличие источника кислорода и сопровождение реаниматологов.

Клиника предлагала на своем реанимобиле довезти ребенка до Владикавказа , откуда уже российские врачи могли бы обеспечить его дальнейшую транспортировку, однако пока на это и другие предложения ответа со стороны российского консульства не последовало сообил Чхаидзе. «Состояние этого ребенка критическое. Каждый потерянный день может оказаться причиной очень сложных осложнений», — подчеркнул руководитель клиники.