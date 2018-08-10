Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев дали новый импульс старой дружбе

После торжественной церемонии президенты провели переговоры и подписали документы о сотрудничестве.

«Накануне вашего визита очень активно работали делегации, обсуждали многие вопросы, связанные с торгово-экономическим развитием, транспортной инфраструктурой. Есть хорошие предпосылки для наращивания сотрудничества», — сказал азербайджанский лидер Ильхам Алиев

«Таджикистан придает большое значение многоплановому сотрудничеству с Азербайджаном. Отрадно, что таджикско-азербайджанские взаимоотношения сегодня динамично развиваются во всех форматах. Мы ждем, что наша сегодняшняя встреча придаст новый импульс нашим взаимоотношениям по всем ключевым вопросам», — отметил в свою очередь Эмомали Рахмон.

Также президенты обсудили ситуацию в Афганистане , совместную борьбу с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональными преступлениями.

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