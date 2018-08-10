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Грузинский музыкальный клуб вынудили отменить выступление в Москве
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Грузинский музыкальный клуб вынудили отменить выступление в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Самый популярный в Тбилиси клуб электронной музыки Bassiani под шквалом критики в СМИ и социальных сетях принял решение отменить выступление на фестивале Red Bull Music Academy в Москве 15 сентября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице.
«Решение обусловлено общественным протестом», — сказано в заявлении администрации клуба.
В заявлении сказано, что грузинский клуб был приглашен выступить как «символ борьбы с системой и победы над ней».
В мае этого года полиция Тбилиси провела ночной рейд в этом клубе в рамках борьбы с наркотиками. Недовольная действиями правоохранителями молодежь в знак протеста несколько дней выходила на проспект Руставели в Тбилиси. После проверок Bassiani возобновил работу.
Выступление клуба в Москве было анонсировано сейчас, когда Грузия отмечает 10-летие войны 08.08.08. Такой фон создал почву для критики в адрес Bassiani.
«Мы говорим: «Нет оккупации!», — заявили также в клубе. При этом грузинский клуб пообещал бороться андергаундом с «наследием постсоветского пространства», в том числе в России, поддерживая противников российского руководства.
«Техно-музыка — наш общий язык протеста», — заявили в клубе.
Грузия отказывается признавать независимость Абхазии и Южной Осетии и заявляет об «оккупации» их Россией.
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