Грузинский музыкальный клуб вынудили отменить выступление в Москве

Самый популярный в Тбилиси клуб электронной музыки Bassiani под шквалом критики в СМИ и социальных сетях принял решение отменить выступление на фестивале Red Bull Music Academy в Москве 15 сентября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице.

«Решение обусловлено общественным протестом», — сказано в заявлении администрации клуба.

В заявлении сказано, что грузинский клуб был приглашен выступить как «символ борьбы с системой и победы над ней».

В мае этого года полиция Тбилиси провела ночной рейд в этом клубе в рамках борьбы с наркотиками. Недовольная действиями правоохранителями молодежь в знак протеста несколько дней выходила на проспект Руставели в Тбилиси. После проверок Bassiani возобновил работу.

Выступление клуба в Москве было анонсировано сейчас, когда Грузия отмечает 10-летие войны 08.08.08. Такой фон создал почву для критики в адрес Bassiani.

«Мы говорим: «Нет оккупации!», — заявили также в клубе. При этом грузинский клуб пообещал бороться андергаундом с «наследием постсоветского пространства», в том числе в России , поддерживая противников российского руководства.

«Техно-музыка — наш общий язык протеста», — заявили в клубе.