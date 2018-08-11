Азербайджан и Таджикистан подписали 12 новых документов о сотрудничестве

После торжественной церемонии президенты провели переговоры. По итогам подписано 12 новых документов о сотрудничестве.

«Сегодня подписаны очень много важных документов, которые создают важную правовую базу в наших отношениях и эти документы нацелены на результат. Думаю, что выполнение договоренностей, которые мы достигли, приведут к значительному увеличению роста товарооборота и активизации нашей работы по многим направлениям», — отметил президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев

«Мы считаем, что сегодняшние договоренности будут способствовать развитию долгосрочных форм сотрудничества в таких базовых секторах экономики, как промышленность, энергетика, транспортная отрасль, аграрный сектор и туризм. Было выражено мнение, что для существенного увеличения двухстороннего товарооборота и совершенствования структуры товарной номенклатуры, необходимо активизировать и улучшить двухстороннее сотрудничество во всех направлениях, представляющих взаимный интерес», — сказал глава Таджикистана.

В знак уважения к истории и культуре, к выдающимся личностям Азербайджана Эмомали Рахмон возложил венки к могилам Гейдара Алиева , его супруги Зарифы Алиевой и вечному огню павшим героям Азербайджана.

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