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Азербайджан и Таджикистан подписали 12 новых документов о сотрудничестве
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Азербайджан и Таджикистан подписали 12 новых документов о сотрудничестве 

Мир24 3 часа назад
Фото: Россия для всех
Азербайджан принял президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывшего с официальным визитом. В его честь у дворца «Загульба» был выстроен почетный караул, сообщает «МИР 24».
После торжественной церемонии президенты провели переговоры. По итогам подписано 12 новых документов о сотрудничестве.
«Сегодня подписаны очень много важных документов, которые создают важную правовую базу в наших отношениях и эти документы нацелены на результат. Думаю, что выполнение договоренностей, которые мы достигли, приведут к значительному увеличению роста товарооборота и активизации нашей работы по многим направлениям», — отметил президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев.
«Мы считаем, что сегодняшние договоренности будут способствовать развитию долгосрочных форм сотрудничества в таких базовых секторах экономики, как промышленность, энергетика, транспортная отрасль, аграрный сектор и туризм. Было выражено мнение, что для существенного увеличения двухстороннего товарооборота и совершенствования структуры товарной номенклатуры, необходимо активизировать и улучшить двухстороннее сотрудничество во всех направлениях, представляющих взаимный интерес», — сказал глава Таджикистана.
В знак уважения к истории и культуре, к выдающимся личностям Азербайджана Эмомали Рахмон возложил венки к могилам Гейдара Алиева, его супруги Зарифы Алиевой и вечному огню павшим героям Азербайджана.
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