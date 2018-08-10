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Глава Южной Осетии заявил, что вопрос о ввозе фруктов из республики в РФ решен
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Глава Южной Осетии заявил, что вопрос о ввозе фруктов из республики в РФ решен 

ТАСС 1 час назад
ЦХИНВАЛ, 10 августа. /ТАСС/. Вопрос о разрешении на ввоз фруктов из Южной Осетии на территорию России фактически решен, все необходимые документы подготовлены, сообщил ТАСС президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Президент РФ Владимир Путин и Бибилов в конце 2017 года на переговорах в Москве обсудили возможности расширения номенклатуры для товарообмена и создание новых рабочих мест. Экспорт сельхозтоваров в РФ был затруднен из-за отсутствия у югоосетинских производителей соответствующего сертификата качества, который бы устраивал РФ, поскольку в республике не было организации, выполнявшей аналогичные Россельхознадзору функции.
"Сейчас уже есть все условия для того, чтобы ввозить [в Россию] фрукты из Южной Осетии.
Мы в прошлом году создали здесь, на территории Южной Осетии, свой аналог Россельхознадзора, которые сегодня тесно взаимодействует с Россельхознадзором. Все сертификаты и сопутствующие документы разработаны, все готовы. И фактически уже решен вопрос о разрешении на ввоз нашей продукции, наших фруктов в РФ", — сказал Бибилов.
По его словам, в настоящее время Южная Осетия уже поставляет на территорию РФ мясную продукцию. Бибилов также отметил, что перспективы развития экономики Южной Осетии связаны в первую очередь с развитием сельского хозяйства и АПК.
"Южная Осетия сама по себе аграрная республика, те крупные заводы, которые были у нас, они были завязаны на экономику Советского Союза.
По программе развития экономики у нас заложены сады, закладываются виноградники", — сказал собеседник агентства.
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