Президент Абхазии: Грузию пытаются превратить в плацдарм для создания угрозы России с юга 

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в беседе с газетой «Известия» прокомментировал вероятность вступления Грузии в Североатлантический альянс.
«Мы видим, что Грузию пытаются превратить в плацдарм для создания угрозы России с юга. С этой целью странами НАТО — в особенности США — проводится модернизация грузинской армии. Поставляются новые образцы вооружения, личный состав проходит обучение за рубежом и на своей территории с помощью иностранных инструкторов», — рассказал он.
По словам абхазского лидера, Россия и Абхазия подписали целый ряд договоров в сфере военного сотрудничества с целью предотвращения подобных угроз.
Ранее бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что разрыв российско-грузинских дипломатических отношений был ошибкой.
Политолог Александр Асафов в беседе с ФАН прокомментировал слова Бурджанадзе.