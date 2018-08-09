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Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Азербайджан
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Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Азербайджан 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
На 10 августа запланированы его переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Стороны планируют подписать ряд новых документов, касающиеся двустороннего сотрудничества. Напомним, договорно-правовая база взаимодействия двух стран закреплена более 30 соглашениями о сотрудничестве в торгово-экономической, банковской, налоговой, культурной и инвестиционной сферах. Напомним, ранее Эмомали Рахмон в Астане обсудил вопросы укрепления сотрудничества с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
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