Пашинян: Экономика Армении показывает рост

Экономика Армении показывает рост, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Среди позитивных факторов он отметил развитие туризма, увеличение объемов сельхозпродукции и подъем в сфере строительства.

«Хочу с удовлетворением подчеркнуть, что по данным Национальной статистической службы, у нас достаточно высокий показатель экономической активности. По итогам полугодия он составил 8,9%. То есть наша революция не только не привела к экономическому спаду, как это обычно бывает, а, наоборот, есть рост. Наша позиция — стимулировать развитие экономики и гарантировать защищенность законных инвестиций», — сказал Пашинян.

В госбюджете Армении на этот год заложен экономический рост в размере 4,5%.

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