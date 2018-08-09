Вахтанг Кикабидзе: Простить? Я не могу

Эксклюзивное интервью Вахтанга Кикабидзе к 10 летию годовщины грузино-российской войны августа 2008 года.

STARVISION TV Georgia: Вам нравится дорога, которой Грузия идет последние лет 15?

Вахтанг Кикабидзе: Я живу надеждой, что мы все-таки в Евросоюз вступим. Что здравый смысл победит и наконец НАТО соизволит нашу маленькую страну принять, чтобы спасти ее. Чтобы мы хотя бы кому-то могли крикнуть «помогите». Знаю, что может быть никто в это дело вмешиваться не будет, но никто не знает. Уже не возможно. Я часто езжу и заграницу и по бывшему Союзу, кроме России . В Россию я с начала войны не ездил. Приезжие, кто не был в Гори, они не знают, что это рядом с Тбилиси . Что там уже проволоки и все время их переставляют. Вчера была передача, как мальчик хотел на кладбище пойти к матери и его там цапнули и увезли. Дом здесь, там проволока… Мама похоронена там…

— Где вы были и что почувствовали, когда увидели российские танки?

— Аннексия Грузии, где это происходит, в Самочабло, это давно. Это не новость. Там всегда что-то происходило постепенно. Но я не мог представить увидеть здесь танк. Если бы кто-то мне рассказал, я бы со смеху умер. Когда началась война, я был в Майкопе . У меня были гастроли. Я отменил 21 концерт. Когда мы приехали и я увидел стоящие на улице танки, на перекрестке от площади героев, тогда до меня дошло. Тогда сказали, что объявлен комендантский час. В этот день погиб сын моего друга. Его расстреляли просто. Он испугался побежал и… Я уже не помню, но оказывается я вошел в туалет и одетый сел на унитаз и там плакал. Еле-еле взломали дверь. Я закрыл изнутри. Вот сейчас, когда вспоминаешь — как-будто это все фантазия, что это было, но это было… Простить? Ну мои внуки наверное уже и не будут помнить, когда повзрослеют — простили не простили.. Или, если так будет, так и будут жить. Не дай Бог. Но я не могу. Я не могу, потому что.. Очень тяжело вспоминать.

Российский МИД заявил, что ждет от Грузии первый шаг для налаживания полномасштабных отношений. Стоит ли признание независимости оккупированных территорий, забыть о жертвах, войне вот такой полномасштабной «дружбы»?

— Они не говорят о полномасштабной дружбе с осетинами и абхазами, а мы как раз о этом говорим. Они хотят Грузию под себя подогнать. Кстати, очень много людей здесь, которые связаны с Россией, ратуют за них и идет очень серьезная работа, но в основном 70-75% хотят как-нибудь выскочить из этого дерьма и стать членом Евросоюза и НАТО.

— Вам как, кажется, НАТО для Грузии — это хорошо?

— Власти России всю жизнь говорят, что НАТО — это плохо. Но они и начали этот разговор. Такая могучая страна, как Россия первая должна была быть там. Они об этом все время просили. Я же не маленький мальчик. Я все помню. А он (Путин) — потенциальный диктатор. Он бы с удовольствием вошел (в НАТО), если бы ему сказали, что, господин Путин, вот вы и наш президент ( США ) вы должны вдвоем править миром. Он тогда скажет: ради Бога, через месяц я вступлю в НАТО.

— НАТО вступит в Россию…

— Потом вместе грохнем грузин и украинцев.