Оскандалившийся Кикабидзе набросился на Путина

Комментируя события августа 2008 года, актер заявил, что не может простить смертей близких ему людей. По словам артиста, ему очень тяжело вспоминать события тех дней.

Москва, полагает народный артист Грузии, желает «подмять» под себя Тбилиси. А президент России Владимир Путин и вовсе является «потенциальным диктатором» и желает править всем миром на пару с главой Белого дома Дональдом Трампом , высказал свои предположения Кикабидзе в интервью для проекта «Пограничная ZONA».

Напомним, не так давно актер отметился скандальными заявлениями о СССР. Он раскритиковал герб государства и пожаловался на «хреновую жизнь в стране». Распаду Советского Союза, признался Кикабидзе, он обрадовался, по поводу чего накрыл с друзьями стол и крепко напился.

В России критические замечания народного артиста Грузии не остались без внимания. Член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил, что слава пришла к Кикабидзе именно в советское время, и без СССР актер так и остался бы «малоизвестным певцом с окраины Европы». «Годы он набрал, мудрости — нет», — отметил законодатель.

Кикабидзе, в свою очередь, заявил, что благодарить кого-либо за свой успех не собирается. «Я сам себя сделал», — ответил актер критикам.