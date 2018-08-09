В Тбилиси не могут найти документы комиссии, изучавшей роль чиновников в войне-2008

Тбилиси. С официального сайта парламента Грузии исчезли материалы специальной парламентской комиссии, которая в конце 2008 года расследовала роль грузинских чиновников в войне с Россией , заявил бывший депутат Димитрий Лордкипанидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД

Экс-парламентарий являлся членом той временной комиссии, представляя в ней тогдашнюю оппозицию бывшему президента Михаила Саакашвили

В интервью агентству «Интерпрессньюс» он напомнил, что часть слушаний проходила в открытом, а часть — в закрытом режиме. Перед парламентариями выступали Саакашвили и другие высокие государственные чины.

«Непредставимо, чтобы бесследно исчезли те материалы, которые должны были быть доступны общественности», — сказал Димитрий Лордкипанидзе.

По его словам, комиссия настаивала на ответственности многих чиновников того времени, а также выработала необходимые рекомендации.

Бывший депутат, в частности, напомнил, что вопросы возникали к тогдашнему главе правительства Абхазии в изгнании (функционирует в Грузии) Малхазу Акишбая по тематике утраты контроля Тбилиси над Кодорским ущельем Абхазии. Это был единственный регион Абхазии, который на момент войны 2008 года контролировался грузинской стороной. Несмотря на выводы комиссии, Акишбая был позже назначен заместителем министра сельского хозяйства в саакашвилевском правительстве.

«Это — нонсенс», — возмутился Лордкипанидзе.

По его словам, рекомендации касались также министра обороны периода войны с Россией Давида Кезерашвили

«Было признано незаконным распоряжение Кезерашвили об эвакуации министерства обороны », — сказал Лордкипанидзе.

Парламентская комиссия тогда же нашла недочеты в подготовке резерва, обеспечении стратегического запаса, в работе систем связи и так далее.

«Несмотря на это, следствие против Кезерашвили не начали. А он очень скоро стал бизнесменом-миллиардером, укрывается за границей, его экстрадиции не смогли добиться и нынешние власти из «Грузинской мечты», — отметил бывший депутат.

Он сообщил, что многое из информации, которая была изучена комиссией, потом «было спрятано прежними властями».

«Но где эти материалы, ответа я и сейчас не могу добиться», — заявил экс-парламентарий.

В парламенте это пока не прокомментировали.