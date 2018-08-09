С приходом Миши к власти мир рушился на глазах

В конце 2006-го спросил совета у приятелей в Тбилиси — с кем из молодых перспективных грузинских политиков интересно записать интервью? Все разом указали на председателя городского Собрания Тбилиси Мишу Саакашвили.

Одна из них дала мне номер его пресс-секретарши Марики и по-дружески посоветовала «взять с собой на интервью бактерицидную мазь».

— Зачем? — спросил я, подумав, что девушка шутит.

— А затем, что когда он во время интервью распаляется, входит в раж, то у него слюни летят во все стороны, — ответила она. И немного помолчав добавила, — ядовитые.

Замечу это был 2005 или 06-ой год, то есть ещё при Шеварднадзе, но уже тогда опытные журналисты что-то чувствовали, типа ой натворит делов этот толстый парень…

Говорил он на встрече со мной действительно зажигательно, но ничего неловкого не произошло. Ну разве что, действительно, маленькие пузырики в уголках рта надувались…

Если вы бы сейчас метнулись по быстрому в то время в Южную Осетию — удивились бы насколько отношения у грузин с сепарами «цхинвальского региона» были приятельские.

Народ (без разницы какой) спокойно ездил туда-сюда — по делам в Тбилиси, ну или на рынок, что у Цхинвали быстрой езды на жигулёнке минут пятьдесят. Или несколько часов, если компания тормозила в ресторане «Белый лебедь, что на повороте на Цхинвали (там ещё медведь в клетке жил во дворе).

Просто тут за столами под жаренных перепелок, обжигающий лобио и крепкую чачу острые темы старались не поднимать. Типа за родителей, за мир… и никаких скользких разговоров про сепаратизм — острой должна быть только аджика.

Мир начал рушиться с приходом Миши к власти, ну прямо на глазах.

Едем с командующим миротворцами генералом Набздоровым на „Уазике“ на крутую гору, что нависает прямо над Цхинвали. За нами ревет бронетранспортер с солдатиками из российского миротворческого батальона (были ещё грузинский миротворческий батальон и североосетинский).

Ранее пастухи заметили подозрительных людей с оружием и сообщили об кому следует. Согласно договоренностям в рамках СНГ и на уровне ООН — здесь в „зоне безопасности“ категорически запрещено появляться вооруженным людям, кроме миротворцев и местной полиции.

Из высокой травы поднимаются двое высоких мужчин в камуфляжной форме и зеленых банданах. В руках американские винтовки. Недельная щетина. Генерал требует объяснения — кто такие?! Замечаю, что за кустами другие бородачи держат нас под прицелом.

Генерал миротворцев по мобильнику вызывает на гору губернатора провинции Шида Картли Михаила Карели, чтобы совместно зафиксировать нарушение. Напряжение спадает и мужчины в камуфляже поднимаются из-за деревьев и подходят к нам. Ну да, говорят — мы из грузинских войск специального назначения.

А вообще аппетит у Саакашвили на осетин появился раньше, когда он, став 38-летним президентом, позавтракал аджарским львом.

Местный народец по выходным выходил на шествия с портретами лысого пожилого человечка и скандировал: „Бабу, Бабу!“ — то есть типа — да здравствует уважаемый дед, дедушка, глава нашего большого семейства.

Однако довольно быстро что-то стало меняться. Бабу стал реже появляться в своем любимейшем месте — в питомнике огромных чистопородных кавказских овчарок — самом большом в Европе. Ведущие и политики на телеканалах в Тбилиси и Батуми начали покусывать друг друга, а вскоре буквально рычать и грызть…

Пару раз ко мне ночью в гостиницу стучались незнакомцы из горных деревень Аджарии и тревожно оглядываясь в темноту говорили, что у них формируются сельские отряды оппозиции. Приглашали просто в гости, ну и заодно снять о них репортажи для Москвы . От сельских гонцов несло не чачей и черемшой, а хорошим французским парфюмом.

Ну то есть Мишико действовал на этом направлении очень активно. Не зря он в Пограничных войсках СССР срочную служил и в Вашингтоне учился.

Вскоре я заметил, что личный спецназ Абашидзе перестал снимать черные маски-балаклавы даже по вечерам. В один из выходных дней мы с корреспондентом CNN Раяном стали свидетелями взрыва моста через реку, разделяющую центральную Грузию и автономию Аджария. В то утро Лев сжёг (взорвал) за собой все пять имеющихся мостов. Но это не помогло.

На следующий день на президентском Ту-134 (доставшемся от Шеварднадзе) в Батуми прилетел сам Саакашвили. В сопровождении пяти охранников зашел в резиденцию Льва, вырвал из блокнота листок, быстро написал несколько пунктов ультиматума, бросил на стол ошеломленному Главе автономии и вернулся в Тбилиси.

Кстати, вот у нас говорят, что Миша — трус, жевал галстук во время русских бомбежек, но вот прилетел же тогда ко Льву всего с пятью охранникам, да ещё на ТУ-134…

Вечером мы записали интервью с Абашидзе и старичок потрясая в воздухе бумажкой возмущенно говорил: „Как смеет этот мальчишка диктовать мне какие-то условия?! Мне!?“.

Я взял у него эту бумажку, а вечером в гостинице перевёл у хозяина. Саакашвили жёстко требовал — отряды спецназа разоружить и распустить, контроль над батумским морским портом немедленно передать Тбилиси, срочно провести демократические выборы под присмотром наблюдателей из правительства Саакашвили.

Поздно вечером мы снимали репортаж, как охрана Абашидзе в переулках вблизи резиденции торопливо снимает с себя черную униформу и маски, надевает джинсы и футболки, запихивает ручные пулеметы в багажники машин и разъезжается по своим селам.

В середине ночи мы снимали, как резиденцию главы мятежной автономии уже обыскивает военный десант из Тбилиси. И уже вечером на центральной площади Батуми состоялся праздничный концерт, где те же самые люди, что выходили на митинги с портретами Льва Абашидзе с ликованием праздновали освобождение от „диктатора-тирана“.

Я был в питомнике кавказских овчарок спустя неделю после пальмовой революции — собаки были худые и грустные.