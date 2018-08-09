Нино Бурджанадзе обвинила в застое грузино‐российских отношений руководство Грузии

Лидер оппозиционной партии «Демократическое движение „Единая Грузия “» Нино Бурджанадзе обозначила, что виновником в застое грузино‐российских отношений является именно грузинская сторона. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Бурджанадзе напомнила, что десять лет назад, во время войны 2008 года, произошла большая трагедия на человеческом и государственном уровнях. С тех пор беженцы не могут вернуться домой.

И политики тоже не смогли найти возможность начать диалог и восстанавливать отношения. Ведь это очень важно — вести открытый, откровенный диалог для того, чтобы найти выход из того тупика, в котором мы оказались

Нино Бурджанадзе.

По ее мнению, налаживание диалога с новым руководством Грузии стопорится в основном из-за грузинской стороны.

«Что касается грузино-российских отношений, я четко скажу, что виню в их застое грузинское руководство. Потому что со стороны президента России было сказано, что Россия готова встретиться с грузинским руководством. Владимир Владимирович Путин очень четко сказал это после выборов нового президента в Грузии», — подчеркнула Бурджанадзе.

Она назвала позорным ответ президента Грузии Георгия Маргвелашвили , заявившего, что он примет решение — встречаться ли с российским лидером или нет — только после того, как посоветуется со своими западными партнерами.

В заключение она обратила внимание, что «маниакальная политика» грузинского руководства, направленная на вступление в НАТО , ничем хорошим для страны не закончится.