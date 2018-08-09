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Нино Бурджанадзе обвинила в застое грузино‐российских отношений руководство Грузии
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Нино Бурджанадзе обвинила в застое грузино‐российских отношений руководство Грузии 

360tv.ru 1 час назад
Лидер оппозиционной партии «Демократическое движение „Единая Грузия“» Нино Бурджанадзе обозначила, что виновником в застое грузино‐российских отношений является именно грузинская сторона. Об этом сообщила «Комсомольская правда».
Бурджанадзе напомнила, что десять лет назад, во время войны 2008 года, произошла большая трагедия на человеческом и государственном уровнях. С тех пор беженцы не могут вернуться домой.
И политики тоже не смогли найти возможность начать диалог и восстанавливать отношения. Ведь это очень важно — вести открытый, откровенный диалог для того, чтобы найти выход из того тупика, в котором мы оказались
Нино Бурджанадзе.
По ее мнению, налаживание диалога с новым руководством Грузии стопорится в основном из-за грузинской стороны.
«Что касается грузино-российских отношений, я четко скажу, что виню в их застое грузинское руководство. Потому что со стороны президента России было сказано, что Россия готова встретиться с грузинским руководством. Владимир Владимирович Путин очень четко сказал это после выборов нового президента в Грузии», — подчеркнула Бурджанадзе.
Она назвала позорным ответ президента Грузии Георгия Маргвелашвили, заявившего, что он примет решение — встречаться ли с российским лидером или нет — только после того, как посоветуется со своими западными партнерами.
В заключение она обратила внимание, что «маниакальная политика» грузинского руководства, направленная на вступление в НАТО, ничем хорошим для страны не закончится.
«Не отрицаю, было время, когда я тоже считала, что Грузия должна быть членом НАТО, но это был совершенно другой мир, другие реалии. Сейчас нужно исходить из той ситуации, которая есть и в мире, и в Грузии. И да, я считаю, что, если Грузия будет принята в НАТО (хотя уверена, что никто с конфликтами Грузию в НАТО не примет), то это будет означать разделение страны на две части. То есть с одной стороны в Абхазии и Южной Осетии будут стоять российские войска, а на другой территории Грузии будут стоять войска натовские. Для меня лично и, я считаю, для абсолютного большинства грузин, это абсолютно неприемлемо», — резюмировала Бурджанадзе.
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