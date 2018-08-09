Тимакова назвала Саакашвили «трусливым клоуном»

Пресс-секретарь российского премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что мнение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили об обстоятельствах грузинско-осетинского конфликта 2008 года является искаженным и к тому же необоснованным, а в его словах напрочь отсутствует логика.

«Нет никакого смысла комментировать бред очевидно психически нездорового человека, трусливого клоуна, который объявлен в международный розыск собственной страной, позорно покинувший другую страну», — отметила она в эфире «Эха Москвы»

Тимакова добавила, что в словах грузинского экс-президента нет ни слова правды.

Напомним, накануне Саакашвили, говоря о конфликте 2008 года, заявил, что Грузия приложила множество усилий, чтобы избежать боевых действий, и не бомбили спящий Цхинвал.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил действия властей Грузии в 2008 году.