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Тимакова назвала Саакашвили «трусливым клоуном»
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Тимакова назвала Саакашвили «трусливым клоуном» 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева отреагировала на слова Михаила Саакашвили об обстоятельствах российско-грузинского конфликта 2008 года.
Пресс-секретарь российского премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что мнение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили об обстоятельствах грузинско-осетинского конфликта 2008 года является искаженным и к тому же необоснованным, а в его словах напрочь отсутствует логика.
«Нет никакого смысла комментировать бред очевидно психически нездорового человека, трусливого клоуна, который объявлен в международный розыск собственной страной, позорно покинувший другую страну», — отметила она в эфире «Эха Москвы».
Тимакова добавила, что в словах грузинского экс-президента нет ни слова правды.
Напомним, накануне Саакашвили, говоря о конфликте 2008 года, заявил, что Грузия приложила множество усилий, чтобы избежать боевых действий, и не бомбили спящий Цхинвал.
Занимавший на тот момент должность вице-премьера России Сергей Иванов сообщил, что США были уверены, что Саакашвили не решится на вооруженный конфликт, успокавая Москву, однако вскоре признали, что Саакашвили «сорвался с поводка».
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил действия властей Грузии в 2008 году.
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