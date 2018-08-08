Тимакова назвала ложью слова Саакашвили о конфликте в Южной Осетии

Она отметила, что не видит смысла реагировать на «бред очевидно психически нездорового человека».

Саакашвили ранее рассказал о своем отношении к Медведеву и прокомментировал переговоры между ними в 2008-м году. При этом, бывший президент Грузии весьма нелестно отозвался о российском премьер-министре.