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Тимакова назвала ложью слова Саакашвили о конфликте в Южной Осетии
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Тимакова назвала ложью слова Саакашвили о конфликте в Южной Осетии 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Слова экс‐президента Грузии Михаила Саакашвили об обстоятельствах конфликта на территории Южной Осетии в 2008 году — не более, чем «вранье от первого до последнего слова». Такое мнение высказала пресс‐секретарь премьер‐министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова в эфире радиостанции «Эхо Москвы», уточнил «Интерфакс».
Она отметила, что не видит смысла реагировать на «бред очевидно психически нездорового человека».
Саакашвили ранее рассказал о своем отношении к Медведеву и прокомментировал переговоры между ними в 2008-м году. При этом, бывший президент Грузии весьма нелестно отозвался о российском премьер-министре.
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