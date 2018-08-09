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Пресс-секретарь Медведева назвала Саакашвили трусливым клоуном
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Пресс-секретарь Медведева назвала Саакашвили трусливым клоуном 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова назвала трусливым клоуном бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и заявила, что его рассказы о войне 2008 года являются враньём от начала до конца.
"Нет никакого смысла комментировать бред очевидно психически нездорового человека, трусливого клоуна, который объявлен в международный розыск собственной страной, позорно покинувший другую страну", — приводя её слова Argumenti.ru.
Эти слова стали реакцией на рассказы Саакашвили "Эху Москвы" о том, что грузинская армия не бомбила мирный Цхинвал в августе 2008 года, а сам он делал всё, чтобы предотвратить вооружённый конфликт. При этом Саакашвили утверждает, что Дмитрий Медведев признавался ему, что не принимал решений во время своего президентства.
Справка «СП»
Вооруженный конфликт между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными республиками Южной Осетией и Абхазией, а также Россией — с другой произошёл 8 августа 2008 года. Боевые действия продолжались с 8 по 12 августа включительно.
С 14 по 16 августа президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта. Пятидневная война имела значительные геополитические, экономические и иные последствия.
Так, 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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