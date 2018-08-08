В российском правительстве назвали Саакашвили трусливым клоуном

По словам Тимаковой, она не видит смысла комментировать „бред очевидно психически нездорового человека, трусливого клоуна, который объявлен в международный розыск собственной страной, позорно покинувший другую страну“.

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