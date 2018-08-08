Мамсуров: Южной Осетии достаточно признания РФ, теперь все в ее руках

Начало войны

"Это было в ту же ночь, через два часа после начала обстрела [территории Южной Осетии]. Я выдвинулся из Кисловодска , на перекладных туда ехал и уже под утро был там восьмого [августа]", — вспомнил он, говоря о том, как добирался до района селения Джава, где позже у него прошла встреча с главой республики Эдуардом Кокойты

"Я с ним встретился не сразу, сначала я увидел там тысячи людей, женщин, детей, они там все собрались и ждали, что будет дальше. Никто толком не понимал, что происходит, никто мне толком не мог ответить на вопрос, где что сейчас?" — сказал Мамсуров, представляющий теперь Северную Осетию в Совете Федерации и входящий в комитет палаты по обороне и безопасности.

По его словам, не было понятно, идет ли речь об очередном всплеске агрессии, как это бывало и раньше, или же о «полноценной войне, что потом и подтвердилось». «Я искал возможности прорваться в Цхинвал, не знал, что там происходит. Видел, что вокруг все горит, летают какие-то непонятные самолеты без опознавательных знаков. Люди мне рассказывали взахлеб всякие ужасы, но никакой логики не вырисовывалось», — рассказал он.

Тогда же ему сообщили, что попасть в Цхинвал невозможно, так как он почти весь окружен грузинскими войсками. Он также припомнил, как еще на дорогах Северной Осетии обгонял колонны российской военной техники, но она еще не вошла в Рокский тоннель, соединяющий территорию РФ и Южной Осетии.

Счет шел на часы

По словам Мамсурова, в самом начале было трудно предсказать, сколько по времени продлится кризис. Однако, указал сенатор, ключевой момент, определивший ход дальнейших событий, произошел именно в первые дни. «Была вещь, которая могла сильно помешать или вообще свести к нулю усилия наших российских властей и армии. Речь шла о [Рокском] тоннеле, потому что те тысячи людей, которые были в районе Джавы, они должны были выдвинуться к тоннелю на север», — ответил он.

"Если бы они вошли туда не организованно, то получалась бы людская пробка, которая, как известно, во время паники назад не идет. И наша техника туда бы не смогла войти", — пояснил сенатор. Тогда ему удалось связаться со своими коллегами в правительстве Северной Осетии, чтобы «быстро поднять всех, собрать».

При этом Мамсуров подчеркнул, что хотел бы в очередной раз поблагодарить простых жителей его региона, владельцев такси, частных автобусов, сотрудников ГАИ , скорой помощи, которые, «невзирая на то, кто когда отдежурил», поехали вывозить людей из Южной Осетии. «Все это было организованно, вывоз людей был согласован с армейским командованием, вывозили раненных, стариков, женщин тысячами», — сказал он.

"Войска наши молодцы, они сотворили чудеса. Хотя в том состоянии, в котором я их видел — это не сегодняшняя армия, — продолжил Мамсуров. — Но вот эти добровольцы Северной Осетии — это простые работники скорой помощи, частные владельцы автомобилей, маршруток, автобусов врачи, сотрудники ГАИ". По его словам, благодаря им «тоннель работал в обе стороны, движение шло по графику», а в Северной Осетии уже развернули пункты приема.

"Тогда счет шел на часы, — добавил он. — Я понял, что если бы на часа два-три мы опоздали в Цхинвал — там был бы уже висел флаг Грузии и на весь мир объявили бы, что «конституционный порядок» они там восстановили. Это самое главное, что через десять лет надо вспомнить и иметь в виду как урок".

Теперь все в их руках

Мамсуров выразил уверенность в том, что сейчас республика живет лучше. «Сегодня Цхинвал — это спокойный мирный город. Детские сады, школы, люди как-то устраивают свою жизнь, поэтому, конечно, судьба этого города в руках Южной Осетии. Каким они его сделают, таким он и будет, конечно, с помощью нашего российского государства», — сказал он.

Отношения республики с Северной Осетией он назвал традиционными, так как «трудно сказать, когда они зародились и еще труднее сказать, когда они могут прекратиться». По его словам, после августа 2008 года многие организации и местные предприниматели брали на себя восстановление там конкретных объектов.

Однако, заметил он, «время этих жестов кончилось». «Сейчас там существует государство, есть президент, все атрибуты государства, правительство, они формируют бюджет, собирают доходы, планируют свою жизнь, реализуют эти планы, так что все в их руках», — сказал сенатор.

Стоит ли бороться за признание?

В беседе с ТАСС Мамсуров высказал сомнение насчет того, нужно ли ставить в приоритет повсеместное признание независимости Южной Осетии. «Для них, как и для нас, северных осетин, очень важно, что такое великое государство, как Россия, приняло такое решение», — пояснил он. При этом, добавил Мамсуров, аналогичные шаги других стран, к примеру, Сирии , вызывают благодарность, «низкий им поклон». «Но удельный вес Южной Осетии от этого не меняется», — резюмировал политик.

Говоря об отношении осетин к Грузии, он заверил, что никакой агрессии нет. Недоумение взывает выбор в качестве руководителей страны таких людей, как Михаил Саакашвили , заметил он.

"Но это их внутреннее дело, ненависти к народу нет, — заключил Мамсуров. — У нас очень много друзей в Грузии. Переносить это на национальность — это бескультурье и дикость. Мой народ не отличается этим".